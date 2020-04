Paola Di Benedetto su Salvo: “Avrei tirato schiaffo”, Denver condanna Licia

Grande Fratello Vip, i concorrenti si mettono in gioco: le opinioni e le confessioni sugli ex compagni

I concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno fatto un gioco stasera. Gli autori hanno pensato di farli esporre sugli ex concorrenti, dicendo qualcosa che avrebbero detto o avrebbero fatto e che non è successo. Hanno pescato da un ampolla “cosa avrei detto” o “cosa avrei fatto”, in un’altra ampolla c’erano invece i nomi degli ex concorrenti. Non tutti i commenti sono stati pungenti, ma alcuni sono degni di nota. Antonio Zequila per esempio è stato pescato ben due volte: c’erano due bigliettino col suo nome. Patrick ha detto che evidentemente lui serviva di più e a pescarlo sono stati proprio lui e Paolo Ciavarro. I due non hanno aggiunto nulla di nuovo, hanno solo ribadito ciò che hanno già detto nelle ultime settimane a Zequila. Fin qui nulla di nuovo all’orizzonte.

Paola Di Benedetto parla di Salvo al Gf Vip: “Gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”

Paola Di Benedetto ha pescato il nome di Salvo Veneziano abbinato al “cosa avrei fatto”. Ci ha pensato un po’, poi ha detto: “Visto che dobbiamo essere sinceri. Posto il fatto che non so se sia possibile, però qualora lui fosse rientrato dopo tutto quel caos che è successo, gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”. Patrick ha chiesto se lo avrebbe fatto per le battute su Elisa De Panicis, Paola ha risposto con un “In generale”. Antonella Elia, che avrebbe voluto ma non ha pescato il nome di Valeria Marini, ha invece detto qualcosa su Clizia Incorvaia. Queste le sue parole: “Era un po’ troppo vanitosa, però molto carina. E forse bisognerebbe trovare un equilibrio tra la bellezza, che sicuramente è bella, e il mostrare che si è tanto fieri della bellezza. Secondo me la bellezza va anche un poco protetta e non fatta esplodere”.

Gf Vip, Denver condanna il comportamento di Licia Nunez

Altre parole pungenti di Denver su Licia Nunez. Antonella e Paola lo hanno invitato a essere sincero e a non ricorrere alla diplomazia. Lui ci ha pensato un bel po’, poi ha detto: “Direi solamente che in un paio di situazioni con Antonella e con Adriana avrei cercato un confronto faccia a faccia piuttosto che con te dare per morta la cosa e nei confronti di Adriana dirlo via confessionale. Perché in questo percorso tutte e tre avete costituito delle persone importanti, però mi è dispiaciuto più volte di questi scontri. Però io nei vostri confronti avrei reagito in maniera diversa, avrei cercato un confronto pacifico senza dover passare per vie traverse”.