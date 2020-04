Paola Di Benedetto ha vinto il GF Vip grazie a Fede? Lei replica così

Paola Di Benedetto, arriva la replica a chi l’accusa di aver vinto il GF Vip grazie a Federico Rossi e ai follower

Paola Di Benedetto risponde finalmente a chi l’accusa di aver vinto il Grande Fratello Vip solo grazie ai follower che ha sui social e alla notorietà del fidanzato Federico Rossi di Benji e Fede. La vincitrice dell’edizione del reality che si è appena conclusa ha l’opportunità di rispondere attraverso una nuova intervista su Il fatto quotidiano. Paola ammette che anche per lei la vittoria è arrivata in modo inaspettato. In effetti, gli stessi concorrenti pare non dessero per scontato che avrebbe vinto la Di Benedetto. In molti erano convinti che, questa volta, ce l’avrebbe fatta Patrick Ray Pugliese o che avrebbe trionfato Paolo Ciavarro, arrivato secondo nella finale. A trionfare è stata, invece, Paola e ora sono tanti a dirsi certi del fatto che la sua vittoria sia dovuta al pubblico che la segue sui social e che sostiene il fidanzato Federico. Pertanto, oggi la Di Benedetto può finalmente rispondere a chi le lancia queste forti accuse.

Paola Di Benedetto risponde alle accuse riguardanti la sua vittoria al GF Vip: “Ognuno si gioca le sue carte”

“È stata una vittoria totalmente inaspettata anche per me. Ma, ironicamente, vorrei ricordare che in passato ci sono stati altri concorrenti con molti più followers di me e che non hanno vinto”, dichiara Paola nel corso della sua intervista. La vincitrice del GF Vip 4 continua: “Chiaramente il mio fidanzato mi ha supportato, ma ognuno si gioca le sue carte“. La Di Benedetto ci tiene, inoltre, a precisare che non riceve sostegno solo da parte di chi la segue sui social. Infatti, lei stessa dichiara di ricevere messaggi di affetto anche da persone che non hanno nulla a che fare con il mondo dei social. I telespettatori, secondo Paola, sarebbero riusciti a rivalutarla dopo la sua passata esperienza a L’Isola dei Famosi. “All’Isola dei Famosi, per esempio, non ero emersa perché c’era stato quel legame con Francesco Monte che aveva preso tutta la scena. Lì si parlava più della coppia che del percorso”, afferma Paola

Paola Di Benedetto, ecco perché come è riuscita a convincere il pubblico al Grande Fratello Vip

“Forse hanno visto in me un persona semplice. All’inizio non è stato facile emergere per me, poi mano a mano sono riuscita a prendere delle posizioni e a far capire che non avevo paura di dire la mia. Non aveva senso tirarsi indietro”, dichiara nel corso della sua intervista la Di Benedetto. Ricordiamo che Paola ha scelto di donare il montepremi alla Protezione Civile: “Non c’ho pensato neppure un secondo”. Ora l’ex gieffina spera di poter incontrare e riabbracciare presto il suo Fede, che non vede ormai da diversi mesi. A causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia, i due fidanzati devono ancora attendere prima di potersi rivedere!