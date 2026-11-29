Paola Di Benedetto sarebbe incinta. La speaker radiofonica e influencer veneta aspetterebbe un figlio o una figlia insieme al marito Raoul Bellanova, calciatore professionista in forza all’Atalanta. L’indiscrezione è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, che ha riferito che alcune persone che hanno incontrato la 31enne hanno notato che “teneva sempre le mani sulla pancia”. Tali fonti avrebbero pochi dubbi sul fatto che l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip sia in dolce attesa. Non resta che attendere la conferma o la smentita dei diretti interessati.

Paola di Benedetto e Raoul Bellanova aspetterebbero un figlio

Da quando la voce relativa alla presunta gravidanza ha iniziato a circolare, né Di Benedetto né Bellanova hanno rilasciato dichiarazioni sull’indiscrezione. Bocche cucitissime, il che spinge a pensare che potrebbe davvero esserci una cicogna in volo. Se così fosse, Raoul e Paola diventerebbero genitori per la prima volta a distanza di pochi mesi dal matrimonio celebrato lo scorso 23 giugno.

Il matrimonio davanti ad amici, parenti e colleghi

Il fatidico sì è arrivato in una cerimonia riservata e blindata nella Pieve di San Giorgio Martire, a San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona. Ai festeggiamenti hanno preso parte parenti e amici della speaker e del calciatore. Presenti anche alcuni dei colleghi della radio di Di Benedetto. La conferma che tutto è filato liscio è arrivata nella serata del giorno delle nozze, quando i neo sposi hanno postato uno scatto su Instagram accompagnato dalla scritta “Marito e moglie”.

L’unione è arrivata a quasi un anno di distanza dalla proposta di matrimonio fatta dal difensore dell’Atalanta all’amata che aveva avuto una reazione entusiasta all’idea di sposarsi. “Mille volte sì”, rispose, per poi mettersi a preparare il matrimonio. Il grande passo è stato fatto dai due dopo circa tre anni di fidanzamento. Il primo incontro, grazie ad amici comuni, avvenne nella primavera del 2023. Nei primi mesi la relazione ha vissuto momenti burrascosi, culminati con una rottura temporanea nel gennaio 2024.

A maggio dello stesso anno, i due riapparvero insieme e di fatto resero noto di essere riconciliati e di volersi dare una seconda chance. Da allora non c’è più stato alcun allontanamento. Anzi, il legame si è fatto via via più solido. Dunque il matrimonio e, ora, pare, un bebè in arrivo.