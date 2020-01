Paola Di Benedetto, confessione ‘di fuoco’ su Fede: il fuorionda al Gf Vip

Paola Di Benedetto sogna di avere Fede nella Casa del Grande Fratello Vip: la confessione fuorionda

Paola Di Benedetto sogna una notte con Fede nella Casa del Gf Vip, e in tal caso non si fermerebbe davanti alle telecamere! Lo ha ammesso lei stessa parlando con gli altri inquilini dopo l’ingresso di Serena Enardu. Seguendo la puntata del Grande Fratello Vip 4, infatti, avrete visto che Serena è diventata una nuova concorrente del reality show, ma prima c’è stato l’incontro con Pago. I due innamorati si sono ritrovati e nel Privé del Gf Vip 4 si sono scambiati baci e abbracci, come se il tempo non fosse mai passato. Come se le incomprensioni del falò a Temptation Island Vip non fossero mai esistite, o magari proprio quelle li hanno resi oggi più forti di prima. Pago e Serena nella Casa faranno aumentare, però, la nostalgia in alcuni concorrenti che hanno i partner lontani.

Gf Vip, Paola e la confessione ‘di fuoco’ su Federico: sognando una notte nella Casa

Una fra tutti che ha già iniziato a sognare un incontro con il fidanzato è proprio Paola Di Benedetto, soprannominata PDB nella Casa. Appena Alfonso Signorini ha chiuso il collegamento con la Casa, i concorrenti hanno iniziato a confrontarsi e a fantasticare sull’ingresso dei vari partner. Paola ha ammesso che se Federico Rossi dovesse entrare nella Casa, anche solo per una notte, non si lascerebbe intimidire dalle telecamere. Fosse anche solo per una notte, essendo passato un mese dall’ultima volta che si sono visti si abbandonerebbe di sicuro alla passione. E che le telecamere riprendano pure: a lei non interesserebbe minimamente! Queste le sue parole: “Per una notte? Magari, potrebbe essere. Lì delle telecamere frega zero proprio. Possono riprendere quello che vogliono, frega zero proprio!”.

Federico Rossi al Gf Vip? Costa troppo: il fuorionda di Paola Di Benedetto

Naturalmente Paola non è scesa nei dettagli, di sicuro costruirebbero capanne o userebbero varie coperte, ma non perderebbero l’occasione per stare insieme. La concorrente però ha riconosciuto che sarà molto difficile avere Fede al Gf Vip, soprattutto come concorrente come è successo con Serena Enardu. Il motivo? A suo dire, il cantante di Benji e Fede costerebbe troppo per le tasche del reality show! Quando Zequila ha fatto fantasticare Paola dicendole che la prossima settimana potrebbe arrivare Fede in Casa, lei ha risposto così: “Impossibile, come concorrente? Ma sei pazzo? A parte il budget, non ce l’hanno”.