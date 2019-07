Paola Caruso, il video con la madre che commuove il web

Paola Caruso, il post con la madre che commuove il web

Durante questo 2019, Paola Caruso ha avuto l’onore di conoscere la sua madre biologica. Le due si sono incontrate grazie ai programmi di Barbara D’Urso soprattutto perché Imma sostiene di aver riconosciuto sua figlia proprio nel corso di una sua intervista a Domenica Live. L’incontro tra Paola e sua madre é avvenuto durante il talkshow serale Live – Non é la D’Urso regalando al pubblico e alla stessa Barbara un momento molto emozionante. Il loro legame sanguigno é stato poi confermato dal test del DNA che Paola ed Imma hanno effettuato e la Caruso ha quindi poi conosciuto il resto della sua famiglia. La ex Bonas di Avanti un Altro é sempre però stata chiara: la sua vera madre, per lei, é colei che l’ha presa in affidamento e che l’ha cresciuta.

Paola Caruso, mamma Wanda e Michelino

Sempre durante Live – Non é la D’Urso, Barbara ha fatto riabbracciare a Paola sua madre Wanda, la donna che l’ha adottata e cresciuta. Paola Caruso infatti era incinta e non aveva potuto viaggiare verso la Calabria, dove vive la sua mamma adottiva che, purtroppo, non gode di ottima salute. Grazie a Barbara D’Urso, quindi, Wanda oltre a riabbracciare sua figlia ha potuto conoscere il suo nipotino, il piccolo Michele. Paola ha postato spesso della foto che ritraevano sua madre Wanda con tra le braccia Michelino ma oggi ha voluto mostrare ai suoi follower un momento ancor piú dolcissimo: la nonna che culla il suo nipotino.

Paola Caruso, Imma dov’è finita?

É da un bel po’ di tempo che, sui social, Paola non parla più della sua vera madre, la signora Imma. In tanti si stanno domandando in che rapporti siano le due ma purtroppo tutto questo é avvolto nel mistero. Non è detto, però, che tra madre e figlia le cose non vadano bene. Semplicemente, Paola ed Immacolata vivono molto distanti e quindi non possono vedersi spesso. Del resto Imma, felice di aver ritrovato la figlia che credeva morta, promise che non l’avrebbe abbandonata mai più.