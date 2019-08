Paola Caruso festeggia un grande traguardo ma viene criticata: il motivo

Paola Caruso festeggia un grande traguardo su Instagram. La showgirl, però, viene pesantemente criticata. Ecco perché

Paola Caruso sta vivendo un momento molto particolare. Finalmente la ex bonas di Avanti Un Altro sembra aver trovato la felicità grazie al suo Michelino, alla sua famiglia allargata e, forse, grazie anche ad un bel ragazzo. Insomma, Paola non potrebbe esserne più gioiosa. Ma, non è tutto. La Caruso è anche molto seguita sui social, i suoi follower infatti aumentano di giorno in giorno aumentando così la sua popolarità. Oggi, 12 Agosto 2019, l’ex concorrente di Pechino Express ha voluto festeggiare un restigioso traguardo raggiunto su Instagram ma purtroppo è finita al centro delle critiche a causa della foto che ha postato. Ma che cosa è successo alla nostra Paoletta? Andiamo a scoprirlo insieme!

Paola Caruso festeggia gli 800k su Instagram ma la sua foto fa discutere

Sul suo profilo Instagram, Paola Caruso ha raggiunto la bellezza di 800 mila follower davvero un grande traguardo perché vicinissimo al milione. Così, l’indimenticabile Bonas di Avanti un Altro ha deciso di festeggiare con i suoi follower postando una fotografia molto particolare. Nell’immagine infatti la si vede in topless coperta da un lenzuolo con alle spalle dei palloncini che formano il numero 800 e affianco altri 3 palloncini a forma di cuore che compongono la scritta ‘I Love You’. Paola inoltre ha scritto: “800k vi amo! Grazie a tutti, col cuore!” ma la sua foto, però, da molti non è stata apprezzata perché ritenuta troppo volgare. Sono stati in tanti a contestarle la mezza nudità che si intravede e a consigliarle di vestirsi: “Ma non ti vergogni a mostrarti così! Vatti a vestire”. Qualcun altro però ha preso le difese della Caruso dicendo che la foto non può essere ritenuta scandalosa perché non si vede niente di strano. E in effetti così è. In più c’è da aggiungere che, visti i termini e le condizioni di Instagram, se si fosse visto qualcosa di troppo la fotografia sarebbe sparita alla velocità della luce.

Paola Caruso e Moreno Merlo, è nato un amore?

Ultimamente si vocifera che la bionda showgirl abbia ritrovato l’amore tra le braccia di Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. Paola Caruso però sembra andarci piano infatti ha commentato così la sua nuova relazione: “Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”.