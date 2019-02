Paola Caruso, la presunta madre biologica: i retroscena a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, Paola Caruso dopo la lettera della presunta madre biologica: il dietro le quinte

La lettera che una telespettatrice di Domenica Live ha inviato alla redazione della stessa trasmissione ha lasciato tutti a bocca aperta. Ovviamente, la più colpita non è stata altri che Paola Caruso. La dolcissima futura mamma è infatti scoppiata in lacrime di fronte alle parole di Barbara d’Urso. La conduttrice di Canale 5 ha spiegato per filo e per segno cosa è accaduto dopo una delle ultimissime dirette del suo noto programma tv. Una donna afferma di essere la madre biologica dell’ex Bonas di Avanti Un Altro. Di fronte a tale e sconcertante notizia, la bionda ha chiesto di fare un test del DNA per non finire per credere in qualcosa che non è come sembra. Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, la d’Urso ha mandato in onda il dietro le quinte di Paola a Domenica Live.

Paola Caruso, a Pomeriggio 5 il dietro le quinte di Domenica Live sulla presunta madre biologica

Paola Caruso è rimasta a bocca aperta di fronte alla possibilità di poter conoscere la sua madre biologica dopo ben 34 anni di vita. La Caruso ha però chiarito di non voler mettere da parte la persona che l’ha adotta e cresciuta, nonché quella che lei reputa la sua vera madre. Prima della diretta di Domenica Live, ovviamente, Barbara e il suo staff hanno messo la dolce donna al corrente di quanto ricevuto in redazione. “Quando me lo hanno comunicato Giovedì ho avuto le contrazioni la sera e ho detto adesso partorisco. Dopo 34 anni è stato uno shock, in un momento così delicato poi. Io non vorrei illudermi né in positivo né in negativo. Sicuramente le date coincidono. Io ho paura di fare un torno alla mia mamma, che io amo troppo. Voglio parlare con la mia mamma.”

Paola Caruso chiede il test del DNA alla presunta madre biologica: l’augurio dietro le quinte di Domenica Live

Se la donna che ha scritto a Barbara d’Urso è davvero la sua mamma biologica, Paola sembra pronta a conoscerla e a renderla parte integrante della sua vita. “Io comunque voglio fare il test del DNA. Mi sentirò fortunata perché non ho il papà ma avrò due mamme.”