Paola Caruso e Moreno Merlo: il confronto in tv finisce male

Come è andato il confronto a Live-Non è la d’Urso tra Paola Caruso e Moreno Merlo

Nessuna riappacificazione a Live-Non è la d’Urso tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Dopo le frecciatine e le accuse a distanza i due si sono finalmente incontrati nell’ascensore del programma di Barbara d’Urso. Quest’ultima sperava in un ricongiungimento tra i due ex fidanzati ma dopo una lunga discussione la tensione non è andata via. Anzi l’astio tra Paola e Moreno si è acuito sempre più tanto che la Caruso ha deciso di portare l’ex tentatore di Temptation Island in tribunale. “Ti rendi conto di tutto quello che hai fatto? Dovevi inventare un’altra favola, quella del leone e non quella degli unicorni. Io non ho mai alzato le mani, ti ho solo spinto fuori dall’auto. Tu mi hai fatto passare per una cornuta. Tu hai contattato direttori di giornali per venderti l’esclusiva che ci eravamo lasciati fai”, ha confessato l’ex Bonas di Avanti un altro.

Moreno Merlo agguerrito in tv: “Trovati un lavoro vero”

“Non balli, non canti. Tu non sai fare niente. Se non raccontare i cavoli tuoi. Trovati un lavoro vero che non hai mai lavorato nella tua vita”, ha replicato agguerrito Moreno Merlo, che è stato fidanzato con Paola Caruso per qualche mese prima della brusca rottura che sta tenendo banco nei programmi Mediaset. “Devi proteggere tuo figlio, non lucrare su di lui. Fai un regalo a Barbara, che è l’unica che ti mantiene. Vergognati, non sei una madre”, ha aggiunto il modello, lasciando basita la padrona di casa Barbara d’Urso.

Paola Caruso porta Moreno Merlo in Tribunale

“Tu mi hai picchiato, mi hai registrata, mi hai fatto passare per cornuta. Dovevo tutelarmi. Deciderà il Tribunale chi ha ragione”, ha concluso Paola Caruso.