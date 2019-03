Paola Caruso dopo il parto: news sul padre del bambino

Paola Caruso ha mostrato a Domenica Live, in un servizio girato in ospedale, le prime immagini del figlio Michele Nicola, nato lo scorso 2 marzo. Il parto è avvenuto di notte e l’ex Bonas di Avanti un altro ha subito avvertito il suo ex Francesco, con il quale – è ormai noto – non è in buoni rapporti. “Gli ho scritto un messaggio, gli ho detto che ero in travaglio. Lui d’istinto mi ha scritto: “Sì, vengo subito”. Ma poi mi ha mandato un messaggio un suo amico e mi ha detto che non sarebbe venuto”, ha confidato la Caruso. La calabrese ha poi fatto una carezza al bambino e, tra le lacrime, ha esclamato: “Ho fatto tutto quello che potevo, figlio mio”.

Paola Caruso pronta a fare il duplice test del DNA

“Oggi sto bene anche se un po’ provata”, ha poi detto Paola Caruso a Domenica Live. Come promesso la soubrette ricorrerà al test del DNA per far valere i diritti del suo bambino, che ha chiamato Michele Nicola in onore del padre adottivo. Paola, a sua volta, si sottoporrà allo stesso esame per verificare se la donna che si è presentata dalla d’Urso qualche settimana fa è effettivamente la sua madre biologica.

Paola Caruso mamma: “Ora la mia vita ha un senso”

Dopo la nascita di Michele Nicola, Paola Caruso ha condiviso un toccante post su Instagram.