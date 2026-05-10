Paola Caruso “autospaventata” e criticata, Silvia Toffanin la gela: la frase perfetta sui reality

Paola Caruso, dopo essere stata travolta dalle critiche per alcuni atteggiamenti avuti al Grande Fratello Vip, reality show da cui è stata eliminata nei giorni scorsi, ha fatto tappa a Verissimo. Chiacchierando con Silvia Toffanin, ha provato a giustificare i diversi scatti d’ira avuti nel corso dei 42 giorni trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. A giudicare dai commenti sui social degli utenti che hanno seguito l’ospitata nel rotocalco di Canale 5, non è riuscita nell’intento di essere compresa dal pubblico. Infatti, è giunta un’altra raffica di biasimi, con molte persone che hanno sostenuto che la showgirl goda di poca credibilità.

Verissimo, Silvia Toffanin e la stilettata a Paola Caruso: “I reality bisogna saperli fare”

“Sono frastornata e dispiaciuta, sto provando a rimettere insieme i pezzi dopo questa esperienza molto forte. Mi sono resa conto di molte mie fragilità. A volte alcune cose le buttiamo giù nel subconscio senza affrontarle. In un reality come il GF, dove sei chiuso in una casa, sei spinto a riflettere”, ha esordito Caruso in riferimento agli atteggiamenti sopra le righe avuti nel programma condotto da Ilary Blasi. Toffanin l’ha incalzata: “Ti sei piaciuta o no?” “Io sono dispiaciuta”, la replica di Paola, consapevole che in più frangenti ha superato i limiti. Poi la chiosa ‘glaciale’, che ha avuto il sapore di una stoccata affilata, della padrona di casa di Verissimo: “Sai, i reality bisogna anche saperli fare”.

“Posso dire che sono sempre stata vera. Sicuramente ho sbagliato nei modi e a esprimermi in alcuni scontri perché è uscita una parte di me che non è mia”, si è giustificata l’ex Bonas di Avanti un altro!, che ha dunque sostenuto che l’immagine data di sé al Grande Fratello Vip non è quella sua solita. Poco prima ha però detto di essere stata “vera”, il che farebbe presupporre, a logica, che anche le arrabbiature sarebbero parte del suo carattere. Chissà…

Toffanin ha continuato a tenerla sulla graticola, sottolineando una volta di più che ha spesso mostrato “rabbia” nel reality. Così Caruso: “Sì, anche lì è uscita una rabbia nata da un dolore e da una mia fragilità interiore. Ho avuto reazioni forti perché provavo emozioni vere che non sono riuscita a gestire”. La conduttrice le ha ricordato che ha fatto incetta di critiche da parte del pubblico. Questa la replica:

“Lo capisco, io ho sbagliato i modi e mi sono resa conto che ho un dolore grande da metabolizzare. Al GF Vip mi è crollato tutto, sono fragile e me ne sono resa conto. Diciamo che è come se mi fossi autospaventata di quello che provavo e non sono più riuscita a gestirmi. Da qui riparto per ricostruire una Paola migliore. Il mio compagno? Stiamo insieme da novembre, mi ha aspettato e ora siamo più uniti di prima”.

Critiche dopo il Grande Fratello e dopo Verissimo, Caruso di nuovo al centro delle polemiche

Sotto alle clip dell’intervista pubblicate su Instagram dal profilo di Verissimo, si sono fatti vivi molti utenti che hanno seguito la chiacchierata in tv. E molti hanno rincarato la dose sulla showgirl, parlando di “soliti piagnistei” e di “poca credibilità”, oltre a fare dell’ironia sul passaggio in cui ha detto di essersi “autospaventata“. Pochi coloro che l’hanno difesa. C’è inoltre chi ha ricordato che anche quando partecipò anni fa a La Pupa e il Secchione ebbe atteggiamenti altrettanto sopra le righe.