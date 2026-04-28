Eclatanti rivelazioni di Paola Caruso sugli autori del GF Vip: la showgirl sarebbe “telecomandata”

Paola Caruso, nelle scorse ore, ha fatto delle rivelazioni destinate a far discutere. L’ex Bonas di Avanti un Altro!, a colloquio al Grande Fratello Vip con Francesca Manzini e Marco Berry, ha dichiarato di avere ricevuto istruzioni sul comportamento da mantenere nel reality da parte degli autori del programma. La showgirl, che nella 12esima puntata è tornata nella Casa sorprendendo gli altri inquilini dopo aver trascorso due giorni in un monolocale, al rientro si è resa protagonista di esternazioni assai polemiche e dure. A bocce ferme, ha sostenuto che il suo ritorno “a bomba” sarebbe stato voluto da chi lavora nel dietro le quinte dello show.

Grande Fratello Vip, Paola Caruso fa delle rivelazioni sugli autori del programma

“Non potevo fare diversamente, è inutile che continuate con questa cosa. Mi hanno detto di entrare così. Dovevo creare un po’ di caos”, ha confidato Caruso a Manzini e Berry. “Mi hanno detto di entrare così, mica potevo entrare serena”, ha aggiunto, quando la comica le ha detto che sarebbe stato più opportuno se avesse utilizzato termini meno forti e toni più pacati. “Sono affari vostri”, “Vi mando a casa uno a uno”, aveva scandito furiosamente l’ex Bonas, lasciando gli altri inquilini di stucco.

Ora si viene a sapere, sempre ammesso e non concesso che la concorrente abbia riferito la verità, che i suoi opinabili atteggiamenti sarebbero stati caldeggiati dagli autori. Colpisce anche il fatto che Caruso abbia spiegato di non poter fare diversamente. Una questione di non poco conto che meriterebbe di essere approfondita: perché non ha potuto agire in un altro modo? Dunque è stata in qualche modo messa sotto pressione? E se non si fosse comportata come da indicazioni, che cosa sarebbe accaduto?

Nuove ombre sulla spontaneità del reality show

Il caso solleva nuovamente interrogativi sull’autenticità e sulla spontaneità del reality e sul peso degli autori sulle scelte dei vip in gioco. Non è la prima volta che capita che un concorrente lasci intendere di essere per certi versi “telecomandato” dall’esterno. Non è nemmeno da escludere che Caruso abbia sì ricevuto delle dritte, ma che poi le sia stato lasciato libero arbitrio. Se fosse buona questa ipotesi, vorrebbe dire che il discorso da lei stessa fatto a Berry e Manzini sarebbe stato giustificatorio in riferimento ad alcuni suoi discutibili atteggiamenti.