Paola Barale e Giuliano Sangiorgi: un legame autentico?

Le coppie che non ti aspetti: quella formata da Paola Barale e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. In realtà non si tratta affatto di una liason, visto che lui a breve diventerà padre grazie alla compagna Ilaria Macchia. Tra Paola Barale e Giuliano Sangiorgi c’è un rapporto molto profondo. Così profondo che potremmo vedere ben presto la conduttrice in una veste insolita. Sembra che Paola abbia una passione incontenibile per Giuliano, tanto da essere fan accanita del gruppo ed ovviamente amica del leader della band. Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo per il settimanale Oggi lui avrebbe chiesto a lei di fare da madrina al battesimo della sua primogenita. Sarà vero?

Giuliano Sangiorgi presto papà

Con un post sul suo profilo Instagram, Giuliano Sangiorgi ha annunciato di aspettare un bambino. Anzi. Una bambina. L’annuncio social è subito stato preso d’assalto dai fan che si sono complimentati e congratulati con il loro idolo. Una bella novità per loro visto che il cantante è stato sempre riservato sulla sua vita privata e soprattutto sentimentale. La compagna Ilaria Macchia ha lavorato per lo script del film Non è un paese per giovani diretto da Giovanni Veronesi e il libro Ho visto un uomo a pezzi, edito da Mondadori. È nata e cresciuta a San Donato, un piccolo paese della provincia di Lecce. È laureata in Cinema, e ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Paola Barale di nuovo in tv?

Sempre secondo il settimanale Oggi negli ultimi tempi Paolo Barale appare raggiante ed ottimista. Starebbe infatti valutando ben due offerte lavorative molto importanti che potrebbero molto presto riportarla sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista. Quali siano i progetti però al momento non è dato saperlo. Lo stesso giornale fa sapere anche che tra lei e Raz Degan serebbe sceso il gelo. I rapporti sarebbero andati scemando. Sono entrambi single, tuttavia, al momento, un ritorno di fiamma – come sperano tutti i loro seguaci – sembra da escludere a priori.