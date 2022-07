Panicucci, vacanze deluxe alle Maldive: resort stellare, prezzi da capogiro

Vacanze da sogno per Federica Panicucci alle Maldive. La conduttrice si sta godendo qualche giorno di totale relax in un posto paradisiaco, uno di quei resort con l’acqua cristallina che ti circonda. Svegliarsi in un posto così, però, non è per tutti, oppure è una di quelle vacanze che ci si concede una volta sola nella vita. Federica Panicucci alle Maldive ha scelto un hotel, anzi un resort a cinque stelle: si chiama Emerald Maldives Resort & Spa, lei stessa si è taggata qui in alcune foto che ha postato su Instagram.

L’Emerald si presenta sul sito ufficiale come un resort a 5 stelle Deluxe All-Inclusive, concepito e costruito per adattarsi in armonia con l’ambiente circostante. Si trova sull’atollo Raa, nella parte a nord delle Maldive, ed è in un’isola privata di venti ettari. Sabbia bianca e acqua celeste, ha in totale 120 ville e quasi la metà sono costruite direttamente sull’acqua. Ci sono anche ville direttamente sulla spiaggia ma non sul mare, e vedendo i video della Panicucci su Instagram lei non ha optato per le ville costruite sul mare, ma per una con piscina nel villaggio.

Le camere, anzi le ville sono dotate di ogni comfort possibile. Partendo dalla doccia sia interna sia esterna e finendo con la cabina armadio. Anche per quanto riguarda i servizi ce ne sono di ogni tipo: palestra, spa, club per i bambini e centro acquatico, in più offrono le immersioni. Seguire la vacanza di Federica Paniccuci alle Maldive farà sognare i suoi follower, e magari qualcuno sognerà di vivere un giorno la stessa vacanza deluxe che sta vivendo lei.

I prezzi del resort alle Maldive della Panicucci? Non per tutti, è chiaro. Facendo una ricerca sui principali motori di ricerca di hotel e camere si può risalire subito ai costi. Per una villa sul mare, sei notti per due persone il prezzo si aggira su quasi settemila euro. Le ville sul mare, invece, si aggirano su ottomila euro. Per avere anche la piscina, allora il prezzo sale a diecimila euro. Sono prezzi all inclusive, però.