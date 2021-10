Panicucci e Silvia Toffanin in una valle di lacrime: “Traumi mai superati”

Fiume di lacrime a Verissimo: Federica Panicucci ha raccontato tutto il suo intimo dolore provato per la morte del padre Edoardo, venuto a mancare nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016, a 77 anni. Nonostante siano passati cinque anni dalla scomparsa dell’uomo, la conduttrice ha confidato di non aver mai superato quel trauma così “violento e forte”. Una confessione che ha fatto spargere diverse lacrime anche alla padrona di casa del salotto di Canale Cinque, Silvia Toffanin, estremamente colpita dal racconto della collega.

Federica e papà Edoardo hanno avuto un rapporto profondo e stretto per tutta la vita. “Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride”, ha narrato per poi aggiungere piangente: “Non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, manco in tre mesi però se ne è andato'”. La Panicucci ha singhiozzato, e, con voce rotta, ha proseguito dicendo che “in quei giorni” una persona si “chiede cosa può fare per prendere tutto quello che si può prendere”.

La telecamera è passata ad inquadrare Silvia, che è riuscita a sussurrare un “questa è una cosa bella” per poi scoppiare a piangere. Spazio a una clip risalente al 2013, in cui Edoardo, proprio a Verissimo, parlava della figlia. “Lei è apprensiva, pignola da morire, emotiva, ha le lacrime in tasca. Le voglio molto bene e credo che anche lei me ne voglia”, spiegava il genitore affettuosamente in riferimento a Federica. “La sua morte è stato un trauma forte e violento, che non credo passerà mai”, è riuscita a dire la Panicucci prima di essere sopraffatta nuovamente dal pianto.

Tra i singulti ha chiesto alla Toffanin se potesse poi avere la clip per conservarla, ricevendo una risposta positiva. “Anche io ascolto la mia mamma a volte”, ha aggiunto Silvia, cedendo nuovamente alle lacrime, rievocando il dolore vissuto per la morte di sua madre, venuta a mancare a causa di un tumore nell’ottobre 2020.

Le due conduttrici hanno poi cambiato argomento, passando al tema nozze. Il volto di Mattino Cinque quando sposerà l’amato Marco Bacini? “Nessuna proposta per ora”, ha risposto ridendo Federica. In realtà qualcosa bolle in pentola. E la Toffanin ne sa qualcosa: “Io so cose che…”, ha dichiarato sogghignando. A quel punto la Panicucci ha lanciato un indizio: “Dico solo che il 22 è un numero importante per me e per Marco”. “Le nozze sono il 22 agosto del 2022. Sarai una novella sposa”, ha chiosato la padrona di casa di Verissimo. “Vedremo”, la controreplica gaudente della collega.

Federica Panicucci: i rapporti con l’ex Mario Fargetta oggi

Nel corso dell’intervista Federica, mamma di Sofia (16 anni) e Mattia (14), ha parlato ampiamente anche dei rapporti con l’ex Mario Fargetta, padre dei suoi due figli. “Abbiamo sempre avuto buoni rapporti e mai momenti critici, anche se le nostre vite si sono separate. Ma si sono separate da persone mature”.

“Non abbiamo paletti su weekend, vacanze etc. I nostri figli decidono in modo spontaneo chi vedere – ha aggiunto -. Mai avuti i classici periodi obbligati. Da qualsiasi parte la si guardi, la separazione è un dolore. Noi abbiamo provato a costruire una armonia per fare stare bene Sofia e Mattia”.

Infine spazio a come Marco Bacini sia entrato nella vita dei due figli della compagna. “Nella loro vita è entrato in modo lieve, rispettando i loro tempi, i loro modi, la loro crescita. Ci sono stati dei momenti in cui non li frequentava, ha aspettato che loro chiedessero di lui per poi arrivare. Si è creato un bel legame”, ha concluso la Panicucci.