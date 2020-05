Pane e libertà con Favino: 3 curiosità sulla storia vera

Pane e libertà è una storia vera: Pierfrancesco Favino veste i panni di Giuseppe Di Vittorio

Pane e libertà è il film dedicato e ispirato alla vita di Giuseppe Di Vittorio, sindacalista e politico italiano. La fiction è andata in onda per la prima volta nel 2009 in due puntate su Rai 1. La regia è stata affidata ad Alberto Negrin e a interpretare il sindacalista è stato Pierfrancesco Favino. Se vi state ponendo domande sulla storia vera di Giuseppe Di Vittorio, siamo qui per darvi qualche curiosità in grado di saziare la vostra fame di sapere. Partiamo da una curiosità sulla serie tv: le musiche sono state curate da Ennio Morricone, ma veniamo alla storia vera: Giuseppe Di Vittorio è nato nel 1982 a Cerignola, in provincia di Foggia. Nella sua vita è stato un sindacalista e politico italiano, noto anche per la sua attività da antifascista. Di Vittorio è tra i sindacalisti più noti del nostro paese e sin da subito avevano colpito le sue origini: è nato in una famiglia contadina e non di operai, come tanti altri sindacalisti.

Pane e libertà su Giuseppe Di Vittorio: tre curiosità sulla storia vera

Di Vittorio è stato anche membro della camera del lavoro di Cerignola e nel 1911 ha aderito al sindacalismo rivoluzionario. Ha partecipato alla prima guerra mondiale come “interventista”, anche se inizialmente era un antimilitarista. Dopo la guerra è tornato a rivestire il ruolo di segretario della camera del lavoro della sua città. Proseguiamo con tre curiosità sulla storia vera di Pane e libertà:

Ha iniziato a fare il bracciante nel 1902 dopo la scomparsa del padre, in seguito a un incidente sul lavoro. La sua attività politica e sindacale è iniziata all’età di 12 anni e tre anni dopo è stato tra i promotori del Circolo giovanile socialista di Cerignola;

Nel 1921 è stato eletto deputato della Camera come membro del Partito Socialista Italiano

Di Vittorio ha guidato la CGIL fino alla sua morte, avvenuta nel 1957 dopo il terzo infarto; i primi due li ha avuti nel 1948 e nel 1956.

Cast Pane e libertà, attori e personaggi della serie tv su Giuseppe Di Vittorio

Scopriamo adesso il cast di Pane e libertà, con attori e personaggi: