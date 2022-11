Pamela Prati, tv annullano ospitate a raffica: perché non la vogliono

Pamela Prati non sarebbe più ospite gradita in televisione. L’esperienza al Grande Fratello Vip 7 non avrebbe portato i frutti sperati, o almeno presunti. Si è diffusa voce infatti che la Prati avesse scelto di prendere parte al reality show per ripulirsi un po’ l’immagine dopo il caso Mark Caltagirone. E in parte l’operazione è riuscita, perché Pamela ha perso al televoto solo perché era contro due concorrenti più amati di lei. Altri televoti li aveva superati e in verità sui social non c’era una particolare antipatia nei suoi confronti. Anche se molti continuano a non crederle su Caltagirone.

Inoltre proprio al GF Vip potrebbe aver trovato l’amore, stavolta uno in carne e ossa. Pamela Prati si è avvicinata a Marco Bellavia e adesso che entrambi sono fuori dalla Casa si stanno vivendo il sentimento nato quando erano rinchiusi a Cinecittà. Nonostante adesso abbia un compagno vero, o almeno una frequentazione vera e non immaginaria, c’è chi non dimentica la vicenda Caltagirone. E sono alcuni programmi televisivi.

La riabilitazione televisiva non è stata ancora completata, perché nessuno in tv vorrebbe più Pamela Prati ospite. Come riportato da Pipol su Instagram, infatti, l’ex gieffina difficilmente sarà presente in altri programmi televisivi. Ne aveva alcune in programma a quanto pare e sarebbero state cancellate perché lei avrebbe posto una condizione, anzi più di una. Ovvero che non le vengano fatte domande sul caso Mark Caltagirone e che in studio fosse presente anche il suo avvocato.

Queste condizioni avrebbero fatto sì che tutte le interviste previste con Pamela Prati saltassero una per una. Per il momento sarà ancora presente al Grande Fratello Vip in studio, come tutti gli altri concorrenti eliminati. E durerà ancora qualche mese il programma, dove magari Signorini le darà un po’ di spazio come nella scorsa puntata dove Pamela si è esibita per il suo Bellavia. In futuro chi può saperlo: per ora le porte per lei sarebbero chiuse. Sarebbe curioso per il pubblico rivederla nello studio di Verissimo, ma proprio Silvia Toffanin non riuscirebbe a trattenersi molto facilmente dal fare domande su Mark Caltagirone.