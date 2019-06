Pamela Prati assente a Live-Non è la d’Urso. Lo spiffero: “È provata”

Pamela Prati assente a Live – Non è la d’Urso. Il forfait dell’ultimo minuto e i motivi. L’indiscrezione: “Raccontano che sia molto provata”, salta l’intervista su Mark Caltagirone

Stasera mercoledì 12 giugno 2019, Pamela Prati avrebbe dovuto essere protagonista della puntata di Live – Non è la d’Urso, ma secondo le ultime indiscrezioni, fatte trapelare da Fanpage.it, la showgirl non dovrebbe essere presente in studio. Insomma, a poche ore dalla messa in onda la Prati avrebbe dato forfait. La testata giornalistica online scrive che, quindi, non ci dovrebbe essere alcuna intervista sul caso Mark Caltagirone e che in questo momento Pamela starebbe rientrando nella Capitale dopo aver trascorso a Milano le ultime ore.

“Ci raccontano sia molto provata”: lo spiffero sull’assenza di Pamela Prati a Live – Non è la d’Urso

“Partita ieri per raggiungere gli studi della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, avrebbe infine deciso di non rilasciare alcuna intervista video alla conduttrice che da settimane si occupa del caso dell’inesistente Mark Caltagirone”, si legge su Fanpage.it. che, inoltre, spiega i motivi che ci sarebbero dietro al forfait: “Ci raccontano sia molto provata e che, una volta sul posto, per motivi non ancora abbastanza chiari, non si sia sentita di commentare la complessa vicenda che per mesi l’ha vista protagonista insieme a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo”. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, l’ennesimo capitolo della saga Mark Caltagirone sarebbe rimandato a data da destinarsi.

Perricciolo, Michelazzo e Pamela Prati. Le versioni delle tre donne, una sola verità condivisa: “Mark Caltagirone non esiste”

Da quando è scoppiato il Prati-gate sono giunte diverse testimonianze sulla vicenda. Hanno parlato più volte anche le dirette interessate, vale a dire Pamela Prati e le sue due ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Le tre donne hanno fornito tutte versioni differenti e il caso continua a essere assai complesso e non facile da decifrare in tutte le sue molteplici sfaccettature. Una sola cosa è sicura: Mark Caltagirone non esiste.