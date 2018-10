Pamela Petrarolo parla della malattia della figlia: “Nata con una malformazione”

Pamela Petrarolo di Non è la Rai parla per la prima volta della malattia della figlia Angelica

Pamela Petrarolo, una delle star lanciate da Non è la Rai, ha parlato per la prima volta della malattia della figlia. La cantante e attrice non lo ha mai fatto per non strumentalizzare la vicenda. Ha portato avanti questa battaglia con forza e coraggio e ora che il peggio è passato è riuscita ad affrontare il discorso con maggiore lucidità e correttezza. “Angelica, che ha 2 anni, è nata con una malformazione congenita alla testa. Nessuno se n’era mai accorto. Poi il sesto senso materno mi ha fatto capire che c’era qualcosa che non andava e, da lì a poco, è stata operata d’urgenza. I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato rischiato di morire nel sonno”, ha raccontato Pamela al settimanale Spy. Ma come sta oggi la piccola?

Come sta ora Angelica, la figlia malata di Pamela Petrarolo

“Ora sta bene. Viene monitorata ogni sei, nove mesi, ma il pericolo è scampato e io, Angelica, Alice, che ha 5 anni, e il loro papà siamo tutti più sereni“, ha chiarito Pamela di Non è la Rai. La Petrarolo non sta più con Gianluca, il padre delle sue bambine. “Ma siamo in ottimi rapporti. L’amore può finire, ma l’essere genitori no. Oggi sono fidanzata con Giovanni, abbiamo 10 anni di differenza e, nonostante la paura iniziale di sbagliare di nuovo, sono contenta di averci provato ancora”, ha puntualizzato la showgirl.

Cosa fa oggi Pamela Petrarolo di Non è la Rai

Non solo famiglia, Pamela continua a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo l’esordio in tv accanto ad Ambra Angiolini. Conduce un programma su Radio Italia Anni 60 e fa live in giro per l’italia. Spesso è ospite di Pomeriggio 5 e sta per uscire il suo terzo album, anticipato dal nuovo singolo Vivere a metà.