Pamela Perricciolo torna ad attaccare Pamela Prati ed Eliana Michelazzo

Le nuove dichiarazioni di Donna Pamela a Live-Non è la d’Urso

Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, è tornata a Live-Non è la d’Urso. Nella prima puntata della nuova edizione del programma di Barbara d’Urso, l’agente non ha fatto un passo indietro nei confronti di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, ex amiche e socie. Le tre, dopo lo scandalo Mark Caltagirone, non hanno più contatti e la Perricciolo ha di nuovo puntato il dito contro le altre due. A detta di Donna Pamela, infatti, sia Eliana sia la Prati sapevano tutto e da mesi stanno solo portando avanti una farsa. Di più, la calabrese ha invitato l’ex prima donna del Bagaglino ad uscire allo scoperto e a chiedere pubblicamente scusa al pubblico per il suo comportamento ambiguo.

Le parole di Donna Pamela su Eliana e Pamela Prati

“Non ne è valsa la pena. Abbiamo fatto cose orrende tutte e tre. Eliana Michelazzo era a conoscenza di tutto da un bel po’. Quando Pamela Prati parlava di matrimonio, diceva qualcosa che non sapevamo. Fino a quel momento ha fatto tutto lei, poi l’abbiamo aiutata sempre di più. Il lavoro sporco l’ha fatto fare ad altri. Ci eravamo arrivati al fatto che fosse una bugia. Organizzavamo il matrimonio ma lo sposo non c’era mai. Siamo andate avanti per aiutarla. Tutte e tre avevamo accesso agli account”, ha chiarito Pamela Perricciolo a Live-Non è la d’Urso. “Nessuna di noi ha credibilità ormai, soprattutto Pamela Prati. Dovrebbe chiedere scusa e ammettere tutto così come ho fatto io”, ha aggiunto.

Pamela Perricciolo parla della serata in discoteca

Pamela Perricciolo si è poi voluta difendere da chi l’ha accusata per via delle serate in discoteca fatte la scorsa estate. L’ex agente di Pamela Prati è stata presentata nei locali come vera e propria guest star. “Fare un passo indietro? Non ho mai pubblicizzato quella serata. Non capisco perché non avrei dovuto partecipare ad una festa tra amici”, ha puntualizzato Donna Pamela.