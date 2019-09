Pamela e Stefano, il problema era intimo: “Poca fantasia”, caos a Uomini e Donne

Pamela Barretta, a Uomini e Donne Over dure accuse a Stefano Torrese dopo i gossip su Noel Formica

La puntata di oggi di Uomini e Donne Over è stata movimentatissima e, viste le anticipazioni pubblicate qualche tempo fa, c’era da aspettarselo. I protagonisti indiscussi sono stati Noel Formica, Stefano Torrese e Pamela Barretta, su cui quest’estate ne avrete sentite sentite senz’altro di ogni e di cui in puntata si è capito ben poco. Pamela ha accusato Stefano di non essere mai stato innamorato di lei e di aver pensato solo alle telecamere; lo ha fatto quasi in lacrime e visibilmente provata e accusando Stefano di vedere Noel da molto tempo prima rispetto a quando uscirono le prime notizie sul loro conto. Stefano non era ancora in studio quando la donna ha sintetizzato le vicende estive che hanno coinvolto lei, lui e Noel, e anche quando è entrato in realtà non è riuscito a dire molto perché ha ricevuto attacchi da tutti i fronti.

Pamela e Stefano, cos’è successo dopo la fine del rapporto

Pamela ha raccontato di essere stata contattata da Stefano dopo la fine della loro relazione e ha spiegato a Maria che secondo lei Torrese avrebbe cercato di rimediare con troppo ritardo rispetto alle sue aspettative. Il punto è che nonostante l’avesse cercata Stefano era tutt’altro che intenzionato a fare pace; a dirlo è stata proprio la Barretta che ha rivelato di aver detto a Stefano che le mancava dopo che lui glielo aveva esplicitamente chiesto: un passo avanti importante, secondo lei, perché non è mai stata un tipo facile essendo orgogliosa. Nonostante questo passo avanti però Stefano non ha reagito come lei in cuor suo sperava perché dopo un po’ di messaggi le ha chiesto chiaramente di non farsi sentire più.

La strana richiesta di Stefano a Pamela: la Dama degli Over delusa

“Ho messo l’orgoglio da parte, che per alcuni non è niente, però per come sono fatta io è tanta – queste alcune delle parole della Dama di Uomini e Donne Over –. Gli dissi ‘sì’, allorché lui mi risponde ‘Basta, non scrivermi più, non darmi fastidio’ e mi blocca”. Pare insomma che Stefano abbia prima voluto riprendere i rapporti con Pamela per poi interromperli all’improvviso senza che lei immaginasse perché. “Questo era l’amore, era tutto finto – ha infatti raccontato la donna alla De Filippi –; è anche un po’ umiliante da ammetterlo, però mi ha scelta per il pubblico e non ha capito che nella vita ci sono cose che valgono molto di più dei soldi almeno per me: l’amore e la dignità. Per me è un morto di fama”. Le accuse della Barretta si sono fatte molto più pesanti in un secondo momento, quando ha parlato del fatto che Stefano l’avrebbe lasciata per un motivo ben preciso e non per la sua presunta pesantezza.

Il problema di Stefano e Pamela era intimo? Le accuse della Barretta

“Non andavo bene – ha cercato di far capire Pamela – non perché sono pesante e perché sono pazza: non andavo bene perché ho poca fantasia. So chi è, l’ho conosciuto: ha una maschera di ferro e non capisco come faccia a mantenere questa maschera qui dentro”. Pare insomma che i problemi tra lei e Stefano fossero intimi: Pamela non si è soffermata sull’argomento, non in questa puntata almeno, ma da quello che ha detto si è capito che per lei Stefano aveva poca fantasia e che per questo non si trovavano bene. La Barretta ha riaperto l’argomento verso la fine della puntata ma Stefano non aveva ben capito e tra un’accusa e l’altra nessuno ci si è soffermato più. Quale sarà il prossimo atto di questa storia? Dite che ce ne sarà una oppure tra i due è finita proprio così?