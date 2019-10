Pamela, Maria incalza su bullismo: confessioni ad Amici Celebrities

Pamela Camassa, Maria De Filippi incalza su passato e bullismo. Confessioni inedite ad Amici Celebrities

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere i concorrenti di Amici Celebrities, ma spesso ci rendiamo conto di quando possiamo conoscere poco dei nostri idoli o dei personaggi più in vista della tv italiana. Una di questi è Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia e ad oggi impegnata con il talent in versione vip di Maria De Filippi. Proprio durante la quinta puntata di Amici Celebrities, di mercoledì 16 ottobre, siamo venuti a conoscenza di alcuni dettagli sull’infanzia e il passato di Pamela. Ad incalzarla è stata proprio Maria, ritornata in studio in veste di giurata speciale. La De Filippi ha voluto svelare il motivo della grande timidezza di Pamela e come sta cercando di vincerla e superarla nel lungo e difficile percorso nello show.

Pamela Camassa, confessione sul bullismo: la De Filippi la spinge a confessarsi in tv

La Camassa ha portato sul piccolo schermo le sue passioni, quelle per il canto e per la danza. Il suo è stato un percorso davvero impegnativo e sta cercando di combattere contro la sua timidezza e fare uscire di più quella che è la sua personalità. “A 15 anni ero già altissima, e non è stato semplice“, spiega in poche parole, mentre al pubblico sembra che non ne voglia parlare più di tanto. “Ha vissuto anche episodi di bullismo per questo“, puntualizza Maria De Filippi, ricordando la vicinanza a lei e al compagno Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: le ultime rivelazioni della coppia

Sono una coppia molto affiatata e ultimamente hanno fatto delle grandi rivelazioni sul loro rapporto, una delle più interessanti è stata quella sui figli, confessando anche un periodo di crisi: “Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto“, ha ammesso il conduttore di Temptation Island in una recente intervista.