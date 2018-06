Palinsesto soap: Il Segreto resta su Canale 5, cambiamenti per Una Vita

Il Segreto resta su Canale 5, ma approda per qualche giorno su Rete 4, Una Vita novità

Il Segreto non lascia Canale 5. I telespettatori affezionati alle vicende legate agli abitanti di Puente Viejo, potranno continuare a seguire le puntate come consueto. Vi avevamo noi stessi rivelato che la produzione Mediaset aveva preso una decisione importanti sulle soap spagnole. A subire un cambiamento sarebbe toccato anche a Una Vita, la quale avrebbe fatto compagnia al pubblico molto più tempo. Infatti, girava notizia che i nostri protagonisti di Puente Viejo si sarebbero trasferiti su Rete 4, lasciando dunque Canale 5 dopo anni di messa in onda. Si parlava di problemi legati agli ascolti, ma anche di combinazioni con nuovi programmi tv di questa estate. Eppure ora su BubinoBlog si legge che la durante la settimana dall’1 al 7 luglio, la soap andrà in onda su Rete 4, con un raddoppio importante in prima serata. Oltre ciò, però, è bene sapere che per i personaggi di Acacias 38 non ci sarà l’aumento delle ore di messa in onda. Dunque, Una Vita continuerà a essere trasmesso normalmente e l’idea di allungare le sue puntate è stata annullata.

Palinsesto Il Segreto e Una Vita: Puente Viejo su Rete 4, Acacias di sabato

Facendo il punto della situazione, dall’1 al 7 luglio la soap si sposterà momentaneamente su Rete 4. Ma mercoledì 4 e giovedì 5 luglio, siccome non andranno in onda le partite del Mondiale di Calcio 2018, Puente Viejo ci terrà compagnia come si consueto, ovvero dalle ore 15.30 alle 16.30. Per quanto riguarda Una Vita, sappiamo che verrà trasmessa anche di sabato 30 giugno e 7 luglio, dalle ore 13.40 alle 14.50. Questo è tutto ciò che stato reso noto sul palinsesto che riguarda le due soap spagnole. Dunque, Il Segreto non verrà spostato definitivamente su Rete 4 a causa dei numeri di ascolto o altro. Semplicemente per via delle partite del Mondiale, la produzione Mediaset è stata costretta a cambiare le programmazioni.

Il Segreto anticipazioni: Ulpiano contro Carmelo, Venancia tenta di conquistare Candela

Nel corso delle prossime puntate assisteremo alla sete di vendetta di Ulpiano contro Carmelo, ma anche Venancia tentare di conquistare Candela. Nel frattempo, Saul prende una decisione importante, che lo porta a essere cacciato dalla Villa dalla stessa Donna Francisca. Non mancheranno i momenti ironici che riguardano Dolores, attratta sempre di più da Tiburcio.