Show e fiction della nuova stagione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4: chi tornerà in onda, chi no e tutte le novità che attendono il pubblico

Anche i palinsesti ufficiali Mediaset della stagione 2022/2023 sono stati presentati. Dopo quelli Rai, il pubblico scoprirà così tutte le conferme e le novità della prossima stagione. Canale 5 sarà ricco di conferme e qualche novità, mentre Italia 1 non avrà la stessa rivoluzione che ha avuto invece Rai Due. Per scoprire i palinsesti Mediaset si parte dalla rete ammiraglia.

Canale 5: i palinsesti della stagione 2022/2023

Per quanto riguarda il daytime di Canale 5 rimarrà tutto invariato: Mattino Cinque e Forum nella mattina, poi le soap opera e in seguito Uomini e Donne. Ci saranno i daytime di Amici e anche del Grande Fratello Vip, o del reality che andrà in onda.

Sulla soap che andrà in onda prima di Pomeriggio Cinque c’è qualche incertezza, ma dovrebbe trattarsi di Terra Amara. Quindi alle 17,25 tornerà in onda Barbara d’Urso, seguita da Caduta Libera con Gerry Scotti in autunno e da gennaio da Bonolis con Avanti un Altro. Nel preserale ci sarà come sempre Striscia la Notizia, che inizierà la stagione con una coppia inedita di conduttori: Luca Argentero e Alessandro Siani. Conferme anche nel weekend: Verissimo in onda sia il sabato sia la domenica, Amici di Maria De Filippi prenderà la domenica mentre il sabato pomeriggio ci sarà Scene da un matrimonio. Confermato anche Melaverde, ogni domenica mattina.

I programmi Mediaset 2022/2023 sono altrettanto conosciuti, ma non mancano le novità. Inaugurerà la stagione dei reality Alfonso Signorini con il Grande Fratello Vip, doppio appuntamento settimanale, dal 19 settembre. A seguire l’Isola dei Famosi. Tornerà anche Michelle Impossible. Il mercoledì sera spazio alle fiction, il martedì sera ci sarà il calcio, Champions League e Coppa Italia. Questi gli altri programmi della prossima stagione: Scherzi a Parte, Lo Show dei Record, Viaggio nella Grande Bellezza, Zelig e il ritorno di Ciao Darwin.

Confermato anche il ritorno dell’attesissimo La Talpa, ora prodotto da Maria De Filippi. Ci saranno anche Pio e Amedeo con Emigratis e Pietro Chiambretti con Talentissimo Me, un programma dedicato ai bambini. Un altro grande ritorno: Mai Dire Gol, per celebrare i 30 anni. Orietta Berti avrà un one woman show. Il sabato sera si susseguiranno i soliti Tu si que vales, C’è Posta per Te, il Serale di Amici. Non mancherà il Maurizio Costanzo Show.

Palinsesti Italia 1 2022/2023: sparito Tiki Taka

Le giornate di Italia 1 scorreranno pressoché come nella stagione appena conclusa. Anime e serie tv, in replica, nella mattinata, poi Sport Mediaset, I Simpson e le serie tv. CSI confermato nel preserale così come NCIS nell’access prime time. In prima serata, invece, appuntamento con Le Iene Show, condotto sempre da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. E ancora Freedom: Oltre il Confine, Mistero e Mistery Land e Back To School, condotto da Federica Panicucci dopo l’addio di Nicola Savino (passato su Tv8). Il sabato sera invece andranno in onda i film.

Tra le novità c’è Italia1 On Stage, spettacoli comici di Pucci o Giacobazzi in autunno. Per il programma comico non c’è ancora nulla di definitivo, ma seguiranno aggiornamenti. In primavera andrà in onda un reality con giovani e genitori che cercano una nuova storia d’amore: si chiama Mia Mamma e Tuo Papà. In seconda serata non ci sarà più Tiki Taka, ma Pressing. La Coppa Italia andrà in onda il giovedì, quando non c’è ci sarà FBI: Most Wanted e i film di Tom Cruise.

Palinsesti Mediaset ufficiali, la stagione 2022/2023 di Rete 4

Su Rete 4 non cambierà nulla, Mediaset ha confermato tutta la programmazione. Per cui ci saranno le serie tv di mattina, le repliche del Segreto e de La Signora in Giallo. Alle 14 ci sarà Lo Sportello di Forum, il pomeriggio spazio ai film, poi Tempesta d’Amore alle 20 e a seguire Stasera Italia. La prima serata resterà nelle mani dei talk: Quarta Repubblica, Fuori dal Coro, Controcorrente, Dritto e Rovescio, Quarto Grado e Zona Bianca. Il sabato sera ci saranno dei film.

Fiction Mediaset 2022/2023: tutti i titoli

Capitolo a parte per le fiction Mediaset della prossima stagione. Si partirà con un titolo molto atteso, visti i protagonisti: Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Poi sarà la volta delle seconde stagioni di Buongiorno mamma, Fosca Innocenti e Luce dei tuoi occhi: tutte confermate. Nei palinsesti della prossima stagione ci sarà spazio anche per Il Patriarca, con Claudio Amendola; La ragazza di Corleone, con Fortunato Carlino; Bardot, con Julia de Nunez e Giuseppe Maggio.