Palinsesti Rai 2026/27, conduzioni: novità, conferme, siluramenti e De Martino “pigliatutto”

Il giorno della presentazione dei palinsesti Rai è arrivato: venerdì 3 luglio l’emittente pubblica ha reso nota l’offerta della nuova stagione tv in partenza a settembre. Stefano De Martino, come da pronostici, è stato incoronato come “l’asso pigliatutto”. Il conduttore napoletano sarà ultra impiegato da ‘Mamma Rai’. Per quel che riguarda le novità tra programmi e conduzioni, ce ne sono poche.

Palinsesti Rai: Stefano De Martino volto di punta della rete ammiraglia

De Martino, nella stagione 2026/2027, continuerà a distribuire i pacchi ad Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1. Il quiz show avrà anche una puntata speciale in prima serata il 4 dicembre, oltre a quella del 6 gennaio abbinata alla Lotteria Italia. E ancora, venerdì 18 dicembre sempre in prima serata su Rai 1, sarà protagonista in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo con Sarà Sanremo, l’evento che apre ufficialmente le danze verso il Festival del 2027. In questa occasione i giovani artisti si giocheranno l’ultima chance per guadagnarsi un pass per la kermesse ligure.

L’Ad Giampaolo Rossi ha dichiarato di essere molto orgoglioso del fatto che l’azienda stia puntando molto su De Martino: “Quando due anni fa scegliemmo Conti per Sanremo, lo facemmo con la consapevolezza della sua esperienza. Ha battuto record che sembravano imbattibili, consentendo una crescita esponenziale sul digitale di Sanremo, consolidandolo come un grande appuntamento televisivo mondiale. Il passaggio di testimone con De Martino non è stato solo una delle pagine più belle della storia della Rai, ma una dichiarazione di volontà, direzione, un atto di fiducia”.

“Affidare Sanremo a un talento di 36 anni, il più giovane di sempre, a chi la contemporaneità non deve sforzarsi di capirla, perché la abita ogni giorno. Quest’anno avremo un Sanremo ancora più internazionale e globale. Sarà incredibile”, ha aggiunto.

Le novità: da Elenoire Casalegno a Carlo Lucarelli

Di fatto la Rai non ha stravolto i palinsesti rispetto alla scorsa stagione. Anzi ha puntato quasi in tutto e per tutto sull’usato sicuro. Le poche novità della rete ammiraglia riguardano lo spostamento di Tale e Quale Show dal venerdì al mercoledì e una serata in più per Alberto Angela che il 29 settembre andrà in onda dal Colosseo (confermati i suoi spazi con “Stanotte a…”).

A fine agosto Nicola Savino e Elenoire Casalegno guideranno La notte dei Fiori. La conduttrice sarà anche al timone di “Formidabile” in prima serata. E ancora, ecco il debutto di Party Angels by High Life, viaggio delle performer Aya e Giulia tra Ibiza e il Samsara Beach, con i retroscena di grandi eventi e i consigli di personaggi come Gianluca Vacchi e Bob Sinclar. Prevista anche una prima serata per Sal Da Vinci e un evento con Roberto Benigni dedicato a San Francesco.

Sul fronte intrattenimento spazio a Roberto Inciocchi con Patù su Rai2 al mercoledì. Al sabato Peter Gomez condurrà L’Elefante su Rai3 e alle 20.15 Roberta Bruzzone andrà in onda con la nuova trasmissione Dentro la truffa, su Rai2. Ore 14 e Ore 14 di sera confermati con la conduzione di Salvo Sottile, dopo l’addio di Milo Infante che ha firmato con Mediaset. Sottile, però, non condurrà più Farwest che è stato cancellato. Arriva anche Eleonora Daniele in prima serata con un nuovo programma. Poi ci sarà il ritorno di Carlo Lucarelli con Blu Notte.

Vittorio Brumotti, ex volto di Striscia la notizia, dopo Italia A/R nell’estate di Rai1 prenderà le redini dell’Ultima Chiamata dal 21 dicembre, la stessa sera in cui esordisce il docureality di Enzo Miccio Il giorno più lungo.

Giletti e Francesca Fagnani confermati

Francesca Fagnani tornerà in onda sia con Belve sia con Belve Crime. Anche Massimo Giletti è stato riconfermato alla guida de Lo Stato delle Cose. Si era mormorato di frizioni con la dirigenza. Evidentemente, qualora si siano verificate, sono state superate. Non cambia nulla nemmeno a Domenica In e a Da noi… a ruota libera.Tutti i conduttori confermati ad eccezione di Teo Mammucari.

L’omaggio a Federica Sciarelli: si cerca la sostituta per Chi l’ha visto?

L’Ad Giampaolo Rossi, durante la presentazione dei palinsesti, ha riservato parole di stima a Sciarelli che ha lasciato la guida di Chi l’ha visto? dopo 22 anni. “Dopo 18 anni di Tg3 e 22 anni di conduzione a Chi l’ha visto?, programma cui si è dedicata con dedizione, ci mancherà ma confidiamo di continuare a lavorare con lei a nuovi progetti”, ha spiegato il dirigente. Resta aperta la corsa alla successione della giornalista: al momento non è ancora stata chiusa alcuna trattativa per sostituirla.