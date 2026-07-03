Domenica In e Da noi a ruota libera, conduzioni ufficializzate: chi resta e chi è stato silurato

La Rai ha svelato le sue carte per la prossima stagione televisiva: venerdì 3 luglio sono stati presentati i palinsesti dell’emittente pubblica. C’era grande attesa di scoprire come sarebbe stato organizzato il pomeriggio domenicale della rete ammiraglia che non vedrà alcun cambiamento sostanziale. Torneranno infatti in onda sia lo storico varietà Domenica In sia il talk Da noi… a ruota libera. Non cambia quasi nulla nemmeno sul fronte conduzioni: Mara Venier guiderà nuovamente il primo show, Francesca Fialdini il secondo. Anche quest’anno, quindi, la ‘Zia’, nonostante i suoi stessi proclami di addio, non si ritirerà a vita privata.

Domenica In e Da noi… a ruota libera: ufficializzati i conduttori

Da segnalare inoltre che Domenica In sarà riproposto in versione corale. Venier sarà affiancata per la seconda stagione consecutiva da Tommaso Cerno e da Enzo Miccio. Si sono quindi rivelate infondate le indiscrezioni che volevano quest’ultimo fuori dal progetto. Tra l’altro il wedding planner avrà anche un programma su Rai 2 tutto suo, Il giorno più lungo, docureality in onda alle 19 a partire dal 21 dicembre.

Il solo silurato da Domenica In, come ci si aspettava, è quindi Teo Mammucari. Per il comico romano non è previsto alcun programma in Rai al momento. Nei palinsesti non c’è nemmeno Lo Spaesato. E pare che sia stata propria la mancata conferma di questa trasmissione la causa scatenante del forfait del conduttore nelle due ultime puntate di Domenica In della scorsa stagione.

Amadeus non torna in Rai: parla l’Ad Giampaolo Rossi

Nel corso della presentazione dei palinsesti, l’Ad Giampaolo Rossi ha anche parlato di Amadeus, ex uomo Rai che ha da poco risolto il contratto con Discovery e che attualmente è sul mercato. Il dirigente ha chiuso nettamente la porta a un eventuale ritorno di “Ama” nella tv pubblica:

“Amadeus non torna, è persona a cui sono molto legato e stimo, ha fatto una scelta chiara e netta due anni fa, andando via dalla Rai per altri lidi e la Rai ha altri straordinari talent”, ha dichiarato Rossi. “Noi abbiamo coperto il Festival con uno dei più grandi professionisti della Tv italiana come Carlo Conti, portandolo ai più grandi ascolti della storia. Abbiamo investito per il prossimo Sanremo nella figura di Stefano De Martino, che è una delle grandi rivelazioni della televisione futura”, ha concluso l’Ad

Quasi certamente Amadeus riapparirà nella prossima stagione su Canale 5. Sembra scontata la sua riconferma ad Amici di Maria De Filippi, dove nelle ultime due edizioni del talent show ha ricoperto il ruolo di giudice nella fase Serale.