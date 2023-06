Palinsesti Mediaset: Papi sostituisce d’Urso, Del Debbio raddoppia

Altre importanti novità vedranno protagoniste le Reti del Biscione nella prossima stagione televisiva. Nelle ultime ore sono infatti arrivate importanti conferme e indiscrezioni: in primis il ritorno di Enrico Papi alla conduzione del celebre programma La Pupa e il Secchione, e infine la notizia circa la volontà di Rete 4 di raddoppiare l’appuntamento settimanale di Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Procediamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Enrico Papi al posto di Barbara D’Urso

Enrico Papi ha appena terminato l’Isola dei Famosi ma è già al lavoro per preparare la prossima stagione televisiva, che lo vedrà protagonista. Già a inizio anno erano circolate alcune indiscrezioni relative a un ritorno del conduttore al timone de La Pupa e il Secchione. Ora sembra essere arrivata la conferma definitiva: il celebre reality show andrà in onda nel 2023/2024 su Italia 1 e sarà condotto da Enrico Papi, salvo ripensamenti dell’ultimo minuti di Mediaset.

Fuori quindi Barbara D’Urso, che aveva condotto il reality show lo scorso anno non ottenendo i risultati sperati e registrati dal collega Enrico Papi nelle precedenti edizioni. Un mezzo flop che probabilmente è stato dettato da fatto che si trattasse di un programma ben lontano da quello che è il suo modus operandi: lo show richiede una certa leggerezza e ironia, caratteristiche sicuramente proprie a Enrico Papi. Quello della conduzione affidata a Barbara D’Urso quindi era risultato essere un esperimento che lo stesso amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aveva definito come “Riuscito a metà”.

Si tratterebbe quindi di un tentativo, quello di riportare in auge La Pupa e il Secchione, che dovrebbe cercare di fare riprendere la Rete dal mancato successo di Back to school 2 che, con la conduzione di Federica Panicucci, è stato un vero e proprio flop.

Paolo Del Debbio raddoppia

Altre interessanti ipotesi sulla nuova stagione televisiva di Mediaset stanno prendendo piede nelle ultime ore. Negli scorsi giorni era circolata un’indiscrezione circa la possibilità di un raddoppio per Quarto Grado, che quindi potrebbe andare in onda il venerdì e la domenica. Nel primo caso la conduzione sarebbe stata affidata a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mentre il progetto della messa in onda domenicale potrebbe essere assegnata solamente al giornalista.

Tutto è ancora in fase di definizione e non ci sono conferme ufficiali ma pare che a subire un raddoppio sarà anche il programma di Paolo del Debbio, Dritto e Rovescio. Anche in questo caso il giorno scelto per il bis sarebbe la domenica. Eventualità che ovviamente non andrebbe ad annullare il progetto di Quarto Grado ma che potrebbe precederlo o seguirlo. Sembra infatti che siano in definizione delle staffette tra programmi, da far avvicendare nel corso dell’anno. Per saperne di più dovremo attendere il 4 luglio, quando avverrà la presentazione ufficiale dei palinsesti per il 2023/2024.