Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset c’è stata una battuta di Pio e Amedeo su Barbara d’Urso che sta facendo oggi il giro del Web. Il duo comico era ospite alla presentazione e si sono lasciati andare, come sempre, a battute sconvenienti sui loro colleghi di azienda. Anche loro sono presenti nella programmazione di Canale 5 della prossima stagione, dopo il successo di Felicissima Sera. Ci sarà una promozione, però, perché torneranno in prima serata con Emigratis, che è sempre andato in onda su Italia 1 finora e andrà invece in prima serata sulla rete ammiraglia. Ma cosa hanno detto i due foggiani su Carmelita?

Come riportato dal sito di Davide Maggio, Pio e Amedeo hanno ironizzato sul ridimensionamento della d’Urso. Pare si siano congratulati, per così dire, con Pier Silvio Berlusconi perché prima della pandemia Barbara d’Urso aveva tredici programmi e adesso uno solo, per giunta nell’ora della pennichella. La reazione della diretta interessata non c’è, non ancora almeno, ma ha parlato invece proprio Pier Silvio.

La reazione di Berlusconi alla battuta di Pio e Amedeo è arrivata parlando del futuro di Barbara d’Urso. E naturalmente ha ridimensionato il tutto a una semplice battuta. Si è tanto discusso della possibilità che il contratto non sarebbe stato rinnovato, ma così non è stato alla fine. La conduttrice infatti tornerà in onda con Pomeriggio Cinque e Mediaset le ha rinnovato il contratto. Barbara d’Urso resterà a Mediaset, questo il commento di Pier Silvio Berlusconi:

“La signora d’Urso è assolutamente rinnovata per le prossime stagioni. Il contratto è stato rinnovato, rifarà Pomeriggio Cinque. Al di là degli scherzi, abbiamo scherzato con Pio e Amedeo, ma è una signora professionista”

A proposito del futuro della d’Urso su Canale 5 non ci sono al momento altri programmi, oltre Pomeriggio Cinque. Pier Silvio ha assicurato che avrà altre trasmissioni e che troveranno quella giusta per lei, per ora però non c’è un titolo né un progetto. Di sicuro non farà La Pupa e il Secchione Show: Berlusconi ha deciso di lasciare il programma in panchina per ora. Ha spiegato che l’esperimento della passata stagione, condotta proprio da Barbara, che ha anche modificato il meccanismo, è riuscito a metà. Su Pio e Amedeo, invece, non ha aggiunto altro.