Palinsesti estivi La7, cosa cambia dopo Covid-19: In onda dopo Lilli Gruber

La7 palinsesti estivi: i primi cambiamenti dopo l’emergenza Covid-19

La diffusione del Covid-19 in tutto il mondo ha tenuto impegnato il mondo del giornalismo che – come avrete senz’altro notato – è stato assoluto protagonista dei palinsesti, purtroppo talvolta con programmi non proprio all’altezza e con contenuti tutt’altro che utili al telespettatore; complice anche l’impossibilità di registrare altre trasmissioni, tutte le reti hanno mandato in onda approfondimenti continui che continueranno senza dubbio anche nei mesi estivi. Si parla da tanto ormai di rilancio e ripresa dell’economia, ed è giusto che l’informazione prosegua nella narrazione dell’Italia dopo il Coronavirus; questo vale anche per La7 che anche quest’anno proporrà un servizio all’altezza delle aspettative.

Palinsesti La7, In onda torna con Telese e Parenzo al solito orario e con alcune novità

I cambiamenti essenziali riguardano i contenuti più che le trasmissioni: su La7 infatti ritroveremo Telese e Parenzo a raccontarci la nuova Italia dopo lo scoppio della pandemia nel programma In onda. Non è cambiato nulla al riguardo: i conduttori saranno sempre loro e la messa in onda sarà la stessa, precisamente tra le 20.30 e le 21.30 di ogni giorno. C’è però una novità che riguarda due prime serate in cui il livello di approfondimento sarà senz’altro molto più alto.

News La7, due serali per In onda: cosa andrà in onda dopo Otto e mezzo di Lilli Gruber

A pubblicare le indiscrezioni è stato Tvblog che ha parlato non solo di un ritorno di In onda da lunedì 29 giugno, col programma che quindi prenderà il posto di Lilli Gruber e di Otto e mezzo, ma anche di queste due messe in onda, presumibilmente in prima serata il martedì e il giovedì. Gli argomenti saranno strettamente legati all’attualità e di sicuro saranno anticipati volta per volta. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.