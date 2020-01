Palco Sanremo 2020 e novità: la foto e il cambiamento della scala

Sanremo 2020, il nuovo palco: tutte le novità

Il palco di Sanremo 2020 è stato mostrato per la prima volta quest’oggi! La Rai ha deciso di spazzare via l’alone di mistero che aleggiava sull’Ariston. E bisogna ammettere che la sorpresa è tanta, visto che si è pensato di fare un ritorno al passato, di ripensare il palco in chiave “Broadway”, mettendo da parte macchine e sistemi sofisticati. Quest’anno è stato curato da Gaetano Castelli, che ritorna a metter mani sul prestigioso palco dopo otto anni di assenza. Ha curato tutto nei minimi dettagli e ha spiegato cosa vedremo presto in TV attraverso delle dichiarazioni rilasciate a Rai.it.

Gaetano Castelli parla del palco del Festival di Sanremo

Gaetano Castelli ha sorpreso facendo un tuffo nel passato, ma senza eliminare del tutto le nuove tecnologie: “La mia scelta è stata quella di eliminare completamente le automazioni, sostituendole con elementi scenografici volumetrici progettati in modo da dilatare lo spazio scenico e acquisire la maggiore profondità possibile. E in questo spazio faccio ‘danzare’ la luce”.

La scala di Sanremo è stata eliminata? La decisione

E la scala di Sanremo? Che fine ha fatto? È stata semplicemente ridotto e l’orchestra è stata riportata ai lati del palco. Castelli ha poi aggiunto sul Festival di Sanremo 2020: “I principali, i fondali e le quinte contengono, all’interno, apparati video e sceno-luminosi che, per la prima volta, sono completamente integrati con le luci del direttore della fotografia Mario Catapano. La scena acquista dinamismo grazie alle sue forme sinuose, agli accorgimenti prospettici e alla sincronia con il ritmo musicale di tutti gli effetti luminosi e grafici, personalizzati per ogni artista e sottolineati dal dinamismo della ripresa firmata da Stefano Vicario”.