Pago, dubbi atroci su Serena: al Gf Vip confessionale inaspettato

Gf Vip 4, Pago deluso da Serena Enardu: “Sono stanco”

Se non fosse che lo abbiamo sentito con le nostre orecchie e visto con i nostri occhi non avremmo mai creduto al fatto che la storia tra Pago e Serena Enardu avesse potuto prendere una piega diversa da quella nota a tutti. Eppure le ultime dichiarazioni del cantautore nel confessionale del Grande Fratello Vip, a cui si aggiungono le riflessioni di alcuni concorrenti che con lui vivono a stretto contatto, ci hanno iniziato a far dubitare. Di cosa parliamo esattamente? Partiamo anzitutto dalle dichiarazioni di Pago in alcuni confessionali mandati in onda oggi: “Sono stanco perché questa roba con Serena mi sta snervando”, “Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni. Invece no…”, e sicuramente domani ne vedremo molti altri. L’impressione insomma è che la questione del like abbia riaperto in Pago determinate ferite e che gli abbia fatto tornare delle paure che aveva sconfitto dopo l’ingresso della Enardu.

Serena e Pago, al Gf Vip i primi grandi dubbi: “Non sono una roccia”

Ciò che sostiene Pago è che Serena non possa non rendersi conto che il like a un tentatore sia un fatto grave dopo tutto quello che è successo; lei invece ritiene di aver agito bene perché in fondo si tratta di un semplice “mi piace” che non voleva dire assolutamente nulla. “Non metto in dubbio il suo amore – queste le parole del cantautore in uno dei tanti confessionali – ma questo non toglie che ci vuole un po’ più di attenzione. Non sono una roccia, non sono super man“. Pago è innamorato di Serena ma nella puntata mandata in onda oggi lo abbiamo visto molto più scettico rispetto agli inizi, come se avesse iniziato a interrogarsi razionalmente sulle reali possibilità che questa storia ha di continuare serenamente. “Vedo – queste le parole di Paola Di Benedetto – un Pago più riflessivo del solito che sta per la prima volta valutando anche un’opzione B”. E come Paola tante altre sono state le voci che si son mosse contro il cantautore.

Grande Fratello Vip, la Casa si spacca: Pago e Serena sono fatti per stare insieme?

In molti hanno fatto notare ad esempio che Pago è cambiato tantissimo da quando è entrata Serena; durissima, come sempre, Fernanda Lessa: “Si sta giocando il suo amore, la sua carriera – queste le parole sull’ex tronista di Uomini e Donne –… Lui stava meglio senza, da solo, faceva divertire tutti ed era nel gruppo. Adesso si è completamente isolato”. Stesso pensiero, quello di Andrea Montovoli che ha notato come Pago si sia spento dopo l’ingresso della sua compagna. Non tutti però la pensano così: Andrea Denver ad esempio vede Pago innamorato “ma anche lei mi sembra molto innamorata”. Identico pensiero quello di Antonio Zequila: “Io non credo che lei sia una che voglia fare televisione. Credo che Serena sia venuta in questa casa per dimostrare che sia presa anche lei”. Patrick Ray Pugliese invece non mette in discussione l’innamoramento di entrambi ma il fatto che lui abbia “il prosciutto sugli occhi” e che quindi usi poco la razionalità anche quando dovrebbe. Venerdì la resa dei conti. Con Serena che potrebbe scoprire cose che non sa del suo Pacifico.