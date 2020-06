Pago risponde ad Alessandro: “Serena Enardu? Non sono pentito”

Ultime news su Pago, Serena Enardu e Alessandro Graziani: com’è oggi la situazione

Nuove dichiarazioni di Pago su Serena Enardu e il tentatore di Temptation Island Vip nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Graziani. A Superguida Tv il cantante sardo ha parlato del suo nuovo brano musicale e della sua autobiografia (Vagabondo d’amore) uscita lo scorso 16 giugno. Ma è stato impossibile non parlare pure di Serena e Alessandro e della loro presunta liaison. Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – ha voluto replicare alle parole del pallavolista, che ha assicurato di non aver mai avuto alcuna relazione con l’ex tronista di Maria De Filippi. Non solo: l’ex marito di Miriana Trevisan si è detto anche non pentito di aver perdonato Serena al Grande Fratello Vip non escludendo (per l’ennesima volta!) un possibile ritorno di fiamma in futuro.

Pago non vuole alcun confronto con il tentatore Alessandro Graziani

“Alessandro? Non mi interessa arrivare ad un confronto con lui. Io vivo la mia vita e non guardo quella degli altri. Non so gli altri cosa dicano e cosa facciano. Non mi interessa perché ho la mia di vita che mi preoccupa”, ha dichiarato Pago, che ha ammesso di non aver letto neppure le dichiarazioni dell’ex Serena Enardu. Quest’ultima si è scagliata più di una volta contro l’artista, arrivando addirittura a prenderlo in giro e bollando le sue interviste come delle “tarantelle”. “Non so neanche cosa abbia dichiarato Serena. In questo momento sto pensando a me. Di tutto quello che è successo tra me e Serena mi dispiace molto. E’ giusto dedicare del tempo a me e a mio figlio. Io vado avanti che non vuol dire voltare le spalle a qualcuno o a qualcosa. Se poi in questo andare avanti accanto a me c’è qualcuno vuol dire che il destino voleva questo”, ha aggiunto il 48enne.

Pago non è pentito di aver perdonato Serena Enardu al Grande Fratello Vip

Pago ci ha tenuto inoltre a precisare che non è per nulla pentito di quello che è accaduto al Grande Fratello Vip. Quando, dopo diverse riflessioni, ha perdonato Serena Enardu per quanto accaduto a Temptation Island Vip. In altre interviste l’artista diventato popolare nel 2005 con la canzone Parlo di te ha chiarito che in futuro non esclude un ritorno di fiamma con Serena. Un po’ come è accaduto con Miriana Trevisan, sposata due volte e dalla quale ha avuto il figlio Nicola, che oggi ha undici anni. Al contrario di Pago, però, la Enardu non vuol sentir parlare di “minestre riscaldate”. La 43enne sta cercando di andare avanti con il supporto del figlio Tommaso, della gemella Elga, del cognato Diego Daddi e di alcuni amici.