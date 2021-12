Pago non molla: nuovo attacco ad Amadeus e al Festival di Sanremo

Ancora una bocciatura per Pago. Il cantante sardo non è tra i ventidue cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Per l’ennesima volta l’ex marito di Miriana Trevisan ha presentato una canzone che non è piaciuta al direttore artistico Amadeus. Un grande dispiacere per Pacifico Settembre, che negli ultimi anni ha fatto parlare più per le sue esperienze nei reality show – Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip – che per la sua musica.

Pago escluso da Sanremo 2022

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Pago si è detto dispiaciuto per la situazione senza evitare qualche frecciatina all’intero sistema:

“Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica. Non sono un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival ma ci sono tanti artisti che ci provano e che lo meriterebbero. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro”

Pago ha ammesso che presto uscirà la canzone che è stata bocciata al Festival di Sanremo e spera che il suo pubblico possa apprezzarla visto che crede molto nella forza di questo brano. Intanto il 50enne è concentrato su un nuovo progetto: a febbraio sarà in tournée con Il protagonista.

Uno spettacolo dove l’ex compagno di Serena Enardu metterà in mostra tutta la propria versatilità. Sul palco sarà accompagnato da una band con la quale si scambieranno battute tra musica e monologhi che parleranno di sogni e canzoni. Una nuova sfida arrivata dopo la fortunata esperienza a Tale e Quale Show.

La vita privata di Pago

E l’amore? Archiviato il ritorno di fiamma con l’ex tronista di Uomini e Donne oggi Pago è single. Il cantante si sta dedicando al figlio Nicola in tutto e per tutto visto che l’ex moglie Miriana Trevisan è attualmente reclusa al Grande Fratello Vip. Pago ha ammesso di essere molto tranquillo e sereno e di non sentire l’esigenza di altro in questo periodo particolare della sua vita.

Tutti gli esclusi di Sanremo 2022

Non solo Pago, tra gli esclusi di Sanremo 2022 anche: Marco Masini, Bobby Solo, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Boomdabash, Tecla con Alfa, Povia, Anna Tatangelo, Mr Rain, Bianca Atzei, Arisa, Cosmo, The Supreme, Jalisse, Francesco Monte, The Kolors.

I 22 cantanti scelti sono invece: