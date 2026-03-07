Pago colpito da due gravi lutti, la straziante lettera del cantante a Gesù

Momento doloroso per Pago, al secolo Pacifico Settembre: il cantante, compagno di Serena Enardu, nelle scorse ore ha subito un grave lutto. Un’altra triste perdita ha dovuto affrontarla un mese fa. Alla luce dei recenti fatti familiari, il 54enne sardo ha scritto una straziante lettera rivolgendosi a Gesù. Nella missiva, pubblicata in una storia Instagram, Pago ha anche citato suo padre, deceduto nel 2001 a causa di un’epatite dopo essere uscito dal carcere. Un vuoto ancora oggi incolmabile per il musicista.

Grave lutto per Pago: morto il “pilastro” della sua famiglia

Pago ha reso noto di aver perso suo zio Salvatore Settembre. Circa 30 giorni fa ha pianto la scomparsa di sua zia Filomena. Due tragici episodi che hanno spinto il cantante a rivolgersi al Signore. Caro Gesù – ha scritto in una lettera postata sui social – un mese fa ti sei portato via la nostra più cara zia, Filomena, ora, come se non bastasse e come niente fosse, improvvisamente, così dopo poco tempo ti prendi anche il pilastro della famiglia Settembre, Zio Salvatore”.

“È l’ennesimo colpo al cuore – ha aggiunto – un vuoto ormai incolmabile già dalla dipartita di Papà. Da allora mi viene da pensare che alcune persone di questa famiglia abbiano davvero qualcosa di speciale, così tanto che preferisci averle lassù con te che lasciarle quaggiù. Così sia. Ora però ti preghiamo di averne cura come. Solo tu sai cosa fare e sai darci a noi adesso un po’ di pace”. “Con Amore, la famiglia Settembre. Fai buon viaggio Zio, abbraccia tanto papà”, ha concluso Pago.

Il dolore per la morte del padre raccontato al Grande Fratello Vip

Nel 2020, Pago partecipò al Grande Fratello Vip. In quell’occasione parlò pubblicamente della morte di suo padre, avvenuta nel 2001. Il musicista riferì che il genitore venne arrestato per aver commesso il reato di bancarotta fraudolenta. Un episodio che gettò l’intera famiglia nella povertà. Il cantante ricordò che non avevano più una casa e non avevano soldi al punto che rimasero senza corrente e senza acqua. Passò 17 anni difficilissimi.

Pago disse inoltre che il padre si ammalò di epatite in prigione e a causa della patologia spirò nel 2001. “È un’ingiustizia entrare e perdere la vita per questo”, aveva chiosato, aggiungendo che la scomparsa della figura paterna ha lasciato dentro di lui una profonda voragine.

Pago e la felicità ritrovata con Serena Enardu dopo le rotture

Pago attualmente è felice accanto alla storica compagna, l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. Una relazione che negli ultimi sei anni ha vissuto alti e bassi. A far scoppiare i problemi fu l’esperienza a Temptation Island Vip. I due si sono anche lasciati in un paio di occasioni, salvo poi però tornare sui propri passi e ritrovare l’intesa perduta. Oggi sembrano avere trovato un solido equilibrio.