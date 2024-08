Pagellone tv: Vannacci sotto zero, i pasticci Rai 1, Ilary al top…

Lo stato della politica italiana è ormai un qualcosa di indescrivibile. Così succede di capitare per caso su Rete Quattro e di imbattersi in una puntata di Zona Bianca in cui c’è ospita il generale leghista Roberto Vannacci impegnato a controbattere all’attivista LGBT+ Roberta Parigiani e a Benedetta Scuderi, eurodeputato Verdi. Si sta discutendo della pugile Imane Khelif. Vannacci a un certo punto dà il meglio di sé: “Sono disponibile a slacciare i pantaloni per dimostrare di essere uomo senza problemi”. Il conduttore Giuseppe Brindisi non crede alle sue orecchie: “Però, generale, magari una donna come Imane Khelif potrebbe avere qualche problema ed è giusto non rovistare sotto la gonna”. Questo il livello del dibattito politico oggi, sotto zero!

Il canone lo paghiamo tutto l’anno, ma in Rai per tre/quattro mesi ci sono quasi solo repliche in prima serata sull’ammiraglia? Possibile che in estate la tv Pubblica non sia in grado di allestire niente di niente? Unica eccezione il Tim Summer Hits, per il resto il nulla cosmico. Incredibile poi la scelta di riproporre dei programmi flop come Boomerissima e il Cantante Mascherato. Una situazione paradossale di cui si fa fatica a trovare il senso, voto 1!

Pure Techetechete‘ è in crisi di ascolti. A tuonare sulle scelte della dirigenza Rai e le scelte di programmazione è stato colui che ha ideato il programma, Michele Bovi. Così l’autore intervistato da Dagospia:

“È la Rai a comportarsi male con Techetechete’: da qualche tempo sta devitalizzando questa gallina d’oro dell’estate con una insensata concorrenza interna. Un’irrazionale inflazione di materiali di repertorio. Prime e seconde serate con ciclici speciali su Raffaella Carrà, la serie Evviva! Di Gianni Morandi, Techetecheshow di Flavio Insinna, Techeteche Top Ten di Bianca Guaccero. C’è pure il canale Rai Radio Techete […] è un patrimonio che va coltivato, accresciuto e protetto. Una volta all’anno Adriano Celentano che canta Azzurro con le ballerine che fanno il trenino è una delizia per gli occhi e la memoria. Una volta a settimana diventa una penitenza da 41-bis”.

In effetti qualche errore di programmazione c’è stato, l’ennesimo negli ultimi mesi. Dirigenza, voto 4!

La Rai ha talmente fifa che Affari Tuoi di Stefano De Martino faccia flop che ha deciso di anticipare abbondantemente la partenza del quiz show. Aprirà i battenti il 2 settembre. Una mossa che punta a fidelizzare il pubblico prima che cominci lo show di Amadeus sul Nove che dovrebbe andare in onda a ottobre inoltrato. A colpire anche le dichiarazioni del direttore dell’Intrattenimento prime time della Rai: “Amadeus sul Nove rappresenta un bel concorrente da non sottovalutare che inevitabilmente limerà l’audience delle altre reti concorrenti. Crediamo che replicare i risultati dello scorso anno sia impensabile, salvo un flop di Amadeus difficile da immaginare. Indubbiamente Affari Tuoi si ridimensionerà ma non in modo significativo”. Dichiarazioni che servono solo a mettere le mani avanti. AAA cercasi coraggio, voto 5!

Buona la prima edizione di Battiti Live su Canale5. L’ultima puntata ha registrato un calo prevedibile per la concomitanza con le Olimpiadi di Parigi: 1.784.000 spettatori con uno share del 14.2%. Guardando ai dati medi dell’intera stagione, Mediaset può però sorridere: media di 2.259.000 utenti e share al 19.4%. Azzeccata l’intuizione dei vertici del Biscione di piazzare alla conduzione Ilary Blasi e Alvin. Nel complesso la trasmissione si merita un bel 7,5!