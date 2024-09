Pagelle Venezia 81: Lady Gaga, Sveva Alviti e altri, chi ha vinto?

Giorno dopo giorno al Festival di Venezia 81 sfilano sul red carpet star di ogni calibro, dagli attori ai cantanti più celebri fino ad arrivare ai vip della tv. Protagonista di oggi 4 settembre è stata Lady Gaga, che dopo ben sei anni torna a sfilare a Venezia per via del sequel di Joker: folie a deux. La parte due della pellicola si scontra con un film francese, “Jeuer Avec le Feu” e con un film italiano, “Diva futura” con Pietro Castellitto. Passiamo ora alle nostre consuete Pagelle del Festival di Venezia, per vedere quali look sono stati vincenti e quali invece bocciati.

Lady Gaga,

Iniziamo da lei, la superstar che ormai da anni è la popstar più iconica del ventunesimo secolo. Anche stavolta è riuscita a spiazzare tutti con un look firmato Dior totalmente inaspettato. Lady Gaga si è presentata sul red carpet del Festival di Venezia 81 con uno splendido abito nero a canotta per la parte sopra e una gonna di saten a ruota per la parte inferiore. A completare il tutto un copricapo-maschera (in onore di Venezia) che culmina in due corna nere, una chiara citazione a Maleficent. Meravigliosa, voto 9.

Joaquin Phoenix

Si sa, gli uomini sul red carpet rischiano di essere tutti uguali, e purtroppo Joaquin Phoenix è cascato nel marasma del classicume. Insomma, bellissimo lo smoking minimal, però uno come lui poteva fare di più! Promosso solo per il look su misura, impeccabile nella forma e nel colore, anche se i pantaloni slim sono belli che superati. Ottimo anche l’occhiale dalla lente marrone, però gli diamo un 7 risicato.

Sveva Alviti

Finalmente la madrina di Venezia 81 non delude, con uno splendido abito nero a coda. Meravigliosi gli inserti geometrici color silver e la decorazione a punto interrogativo firmata Moschino. Perfetta la scelta di gioielli e capigliatura. Un plus per la schiena scoperta. Voto 8 e mezzo!

Isabelle Huppert

Quando si dice eleganza innata viene in mente proprio lei, Isabelle Huppert, interprete drammatica dalla lunghissima carriera. A Venezia 81 ha lasciato tutti di stucco con un abito ricoperto di strass e delle perline cucite su tutto il tessuto. Spettacolare il dettaglio del braccialetto sul gomito e il cappellino che riprende la tramatura del vestito. A completare il tutto, un collier oro da sogno. Forse poteva scegliere un altro colore per le unghie: il nero stona di fronte a questo outfit etereo. Che dire, impeccabile, ma forse manca quel qualcosa in più che Isabelle avrebbe retto senza problemi. Voto 8.