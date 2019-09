Pablo Trincia a Chi l’ha visto: l’ex Iena ricomincia da Rai 3

Chi l’ha visto avrà un nuovo inviato: è l’ex Iena Pablo Trincia

Pablo Trincia si unirà alla squadra di Chi l’ha visto nella nuova stagione televisiva. Trincia ha raggiunto la notorietà lavorando a Le Iene, dove ha conquistato stima e affetto del pubblico. Molti lo vorrebbero rivedere con addosso l’inconfondibile abito in giacca e cravatta neri, ma pare che neanche quest’anno ci sarà il suo ritorno a Le Iene. Anche quest’anno, dunque, Pablo Trincia lavorerà in una trasmissione diversa da quella che lo ha visto crescere. I fan se ne faranno una ragione, anche perché sarà possibile seguire il lavoro di Pablo Trincia in un’altra trasmissione molto amata, ovvero Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Il pubblico è molto affezionato anche al programma di Rai 3, che quest’anno potrà contare sul contributo di Trincia.

Pablo Trincia dopo Le Iene arriva a Chi l’ha visto: il messaggio

A dare la notizia è stata proprio l’ex Iena, che sul suo profilo Facebook ufficia le poche ore fa ha scritto un post annunciando la novità. Queste le sue parole: “Fatemi un grande in bocca al lupo. Da quest’anno farò parte del team degli inviati di Chi L’ha Visto. Nuova avventura. Nuova sfida. Sono molto contento. Ci vediamo presto su Rai 3!”. Pablo Trincia a Chi l’ha visto è sicuramente un valore aggiunto, e chissà che non riesca a convincere anche altra gente a guardare il programma Rai, per la stima nei suoi confronti. Potrà contare anche sulla nostalgia, perché sono davvero in tanti a seguire il lavoro di Trincia. Per esempio Veleno, la sua inchiesta a puntate in podcast per La Repubblica, è stata davvero un successo.

Pablo Trincia inviato a Chi l’ha visto: quando inizia la nuova stagione

Le ultime partecipazioni televisive del giornalista risalgono al 2017, quando ha partecipato occasionalmente a Le Iene con nuovi servizi e ha condotto su canale Nove Cacciatori, insieme a Valentina Petrini. Per seguire la nuova avventura di Pablo Trincia inviato a Chi l’ha visto non dovrete aspettare molto: la Sciarelli vi aspetta su Rai 3 a partire dall’11 settembre.