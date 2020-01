Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson: “Credevo di essere terminale”

Ozzy Osbourne ha il morbo di Parkinson. L’annuncio: “6 mesi terribili, credevo di essere terminale”

Ozzy Osbourne, ‘il padrino dell’heavy metal’ britannico ha il morbo di Parkinson. Da tempo i suoi fan nutrivano dubbi sul suo stato di salute. Ora l’artista è uscito allo scoperto, rivelando di aver scoperto di essere stato colpito dalla malattia neurodegenerativa. La diagnosi risale a circa un anno fa. Era il febbraio 2019 quando veniva ricoverato e gli veniva data dai medici la delicata notizia. Notizia che ha deciso di rendere nota nelle scorse ore in un’intervista concessa a Robin Roberts nella trasmissione Good Morning America. Osbourne è apparso in video, con al fianco la moglie, dichiarando di aver il morbo di Parkinson.

Osbourne e la malattia: “Avevo finito le scuse”

“Per me è difficile nascondere qualcosa, non ti fa stare bene con te stesso e ti fa sentire colpevole. Io non sono bravo a tenere i segreti, non riuscivo più a conviverci anche perché ormai ho finito le scuse”, ha dichiarato la star, aggiungendo che “lo scorso anno” è stato messo “a dura prova”. “A causa dell’intervento che ho subito – ha raccontato – ho un intorpidimento al braccio, mentre le mie gambe continuano a essere fredde. Non so se dipenda dal Parkinson o da altro, questo è il problema.” Ozzy ha quindi detto di non aver mai sentito parlare di “dolore ai nervi, ma è una sensazione davvero strana”. Ed è stato proprio dopo l’operazione al collo che ha “iniziato ad avere problemi con i nervi”. Ed è così che gli “è stato diagnosticato il Parkinson.”

Ozzy Osbourne ha il Parkinson 2

Osbourne è poi sceso nel dettaglio della diagnosi: “È il Parkinson 2, una forma di Parkinson. Ci sono molti tipi diversi di questa patologia. Questa malattia non è neanche lontanamente una condanna a morte però è qualcosa che colpisce i nervi”. Ozzy passa quindi a qualche particolare legato alla sua quotidianità: “È come se vivessi una bella giornata, poi un’altra bella giornata e poi una giornata veramente brutta”. L’artista ha poi spiegato il perché abbia aspettato molti mesi prima di rendere pubblica la malattia: “Perché inizialmente non sembrava un problema. Sharon mi diceva che sembravo diverso ma io non notavo nulla di strano. Poi il dolore è diventato costante. I primi sei mesi sono stati una vera agonia”.

Osbourne: “Ho pensato di avere una malattia terminale”

E ancora: “Dicevo a Sharon ‘Non mi stai dicendo la verità, sto morendo, non è vero?’. Ho pensato di avere una malattia terminale perché i miglioramenti erano veramente lenti. Adesso sto meglio, ma dopo l’operazione ricordo che l’infermiera mi ha chiesto quanto dolore sentissi in una scala da 1 a 10 e io ho risposto 55! Svegliarsi e non riuscire a muoversi per 6 mesi significa avere un’esistenza infelice.”

Ozzy ai fan: “Voglio che lo sappiate, quella è la mia droga”

Infine Ozzy si è rivolto ai fan: “Mettiamola così, sto molto meglio adesso di come stavo a febbraio, quando ero davvero sotto shock. I miei fan sono il mio ossigeno, adesso mi sento meglio. Ho accettato il fatto di avere il morbo di Parkinson. Non vedo l’ora di stare meglio e di tornare in tour, è questo che mi uccide. Voglio che lo sappiate, quella è la mia droga. Adesso spero solo che i miei fan tengano duro, che siano lì a sostenermi perché ho bisogno di loro. Voglio vedere la mia gente. Mi mancano così tanto.”