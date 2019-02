Owen Wilson, sorpresa a C’è posta per te: il regalo dell’attore spiazza

C’è Posta Per Te, Owen Wilson spiazza tutti: il regalo a Pasquale e Jessica

La bellissima storia a lieto fine di Pasquale e Jessica ha commosso tutto il pubblico di C’è Posta Per Te. Lei ha deciso di fare una dolce sorpresa a suo marito per ringraziarlo per quanto lui le è stato accanto durante tutto il periodo della sua malattia. Ovviamente, la lettera letta da Maria De Filippi ha fatto versare molte lacrime a tutti noi telespettatori. Ad aver conquistato il cuore della gran parte dei fan della trasmissione è stato il grande amore che da più di venti anni lega queste due persone. Ad arrivare in studio come regalo all’uomo è arrivato il noto e amatissimo attore americano Owen Wilson. Già in precedenti ospitate tv, l’uomo mostrò di essere una persona alla mano e anche molto umile. Questa sera il diretto interessato ha riconfermato il tutto.

Owen Wilson a C’è Posta Per Te per Pasquale: viaggio in argentino per Jessica e suo marito

Owen Wilson ha stretto la mano di Pasquale e gli ha fatto moltissimi complimenti per il marito che è e per la moglie che ha accanto. L’attore ha poi invitato l’uomo a pensare ad un luogo dove gli sarebbe piaciuto andare con la sua amata Jessica. I due non sono mai potuti partire per il viaggio di nozze organizzato alle Maldive e ora hanno avuto l’opportunità di dedicarsi del tempo solo per loro. L’attore ha fatto scrivere a Pasquale la meta desiderata e sognata e ha invitato la donna ad indovinare il paese scelto dal marito.

C’è Posta Per Te: Owen Wilson regala un viaggio a Pasquale e Jessica

Il simpatico Wilson ha regalato a Pasquale e Jessica un viaggio qualunque e lui ha scelto di andare in Argentina in onore delle origini di sua moglie. I due sono rimasti senza parole di fronte a tale dono e non hanno potuto far altro che ringraziare Maria De Filippi e Owen. Intanto, sul web sono arrivati una miriade di messaggi di approvazione per i due coniugi. In tanti li hanno anche ringraziati per aver mostrato in prima serata cos’è l’amore vero!