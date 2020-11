Ottilie Von Faber Castell, film su Rai Uno: trama e attori

Per la prima serata di sabato la Rai sceglie la storia di una donna coraggiosa che sfida la società patriarcale degli inizi del ‘900. La protagonista, Ottilie Von Faber Castell, prende in mano le redini della sua vita e dell’azienda di cui il padre è titolare, l’attuale Faber-Castell, andando contro ogni convenzione del tempo. Il film tedesco Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa andrà in onda il 28 novembre su Rai 1. Ispirato al libro sulla contessa scritto dall’autrice Asta Scheib e pubblicato nel 1998, la regista e sceneggiatrice Claudia Garde pare abbia cercato di rimanere quanto più fedele sia alla biografia che al libro da cui ha attinto, aggiungendo unicamente dei dettagli a sfumatura drammatica per rendere più interessanti le scene.

La trama

Ottilie Von Faber Castell è una donna estremamente perspicace e intelligente, figlia di un imprenditore di una fabbrica di matite. Il padre muore di infarto a soli 40 anni senza lasciare alla famiglia eredi maschi. Così le sorti dell’azienda toccano ad Ottilie che a soli diciannove anni, in seguito alla scomparsa del nonno Lothar, è destinata a diventare imprenditrice.

A questo si aggiungerà anche l’amore. Inizialmente coinvolta dal barone Philipp von Brand zu Neidstein, il suo cuore sarà indeciso se seguire i propri sentimenti o il dovere nei confronti della propria famiglia. Infatti, a lei è destinato il conte Alexander zu Castell-Rüdenhausen. Le vicende ruotano intorno ai drammi familiari che vedono protagonisti la nonna severa e inflessibile, gli struggimenti e i contenziosi dei due corteggiatori di Ottilie e la sua determinazione.

La ragazza, infatti, si troverà a svolgere un ruolo considerato maschile per quell’epoca ben lontano dalla sua educazione. E allo stesso tempo dovrà tenere in equilibrio anche le delicate questioni familiari.

Il cast

La protagonista è Kristin Suckow che interpreta il ruolo di Ottilie von Faber-Castell. Martin Wuttke veste i panni del nonno della ragazza, Lothar von Faber, che darà in mano alla nipote le redini dell’azienda Faber, credendo in lei ciecamente. Johannes Zirner recita il ruolo di Alexander von Faber-Castell, che sarà marito di Ottilie. Hannes Wegener è di Philip von Brand ed Eleonore Weisgerber è la nonna di Ottilie. Maren Eggert ricopre il ruolo di Bertha von Faber, Jasmin Schwiers quella di Clarissa e Lena Klenke è Anna.