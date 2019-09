Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, è notte fonda. Tornano sui social, ma separati. Lei: “Enigma”

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, è notte fonda: la coppia sbocciata a Ballando con le Stelle ha fatto sognare molti fan, ma pare che abbia già finito di percorrere un cammino comune. Finora non c’è stata alcuna conferma della rottura da parte dei diretti interessati. Tuttavia non c’è stata nemmeno alcuna smentita sulla voce che li vorrebbe già separati. Inoltre, oggi entrambi sono tornati a mostrarsi su Instagram, dopo un silenzio durato diversi giorni. Ognuno per i fatti suoi, sul proprio profilo. Anche perché non si seguono più, altro indizio allarmante che spinge a pensare che l’amore sia del tutto sfiorito.

Dani Osvaldo e la ballerina di Ballando con le Stelle: la situazione

Veera è tornata a postare sul social, ritraendosi in uno scatto ‘misterioso’: sguardo in camera ed espressione intensa. “Enigma“, la didascalia stringatissima scritta a corredo della foto. Di Dani Osvaldo nessuna traccia, anche perché lui è impegnato nei concerti come ha fatto intendere via Instagram. Inutile dire che in questo caso è stata la Kinnunen a ‘ignorare’ l’ex calciatore. Nel frattempo i fan si sono riversati sotto al post della danzatrice di Ballando con le Stelle. Alcuni le hanno scritto che “merita di più”, altri le hanno chiesto se la storia con Dani sia definitivamente giunta al capolinea, altri ancora, pochi a onor del vero, sperano di vederla ancora al fianco dell’ex calciatore. La risposta di Veera è stata un assordante silenzio.

Storia finita tra Veera Kinnunen e Osvaldo? Pare che a mancare, sarebbe soltanto l’ufficialità

Quindi? Storia finita o no? Pare proprio di sì. A mancare sarebbe soltanto l’ufficialità. Tuttavia, in amore, mai dire mai: i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ricordiamo che Dani e Veera erano usciti allo scoperto solo di recente, dopo la fine del programma di Milly Carlucci e soprattutto dopo l’addio della Kinnunen al collega Stefano Oradei. Ora si profila un’altra rottura per la ballerina.