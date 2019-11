Osvaldo Bevilacqua ha avuto due figli a 70 anni e difende la scelta di Richard Gere

Osvaldo Bevilacqua è intervenuto a Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Marco Liorni, per difendere l’ultima scelta di Richard Gere. Il divo di Hollywood sta per diventare di nuovo padre per la terza volta a 70 anni. Un percorso di vita molto simile a quello dell’ex conduttore di Sereno Variabile, che ha avuto due figli tra i 69 e i 70 anni. Oggi che Osvaldo ha 79 anni ha due bambini che hanno rispettivamente 10 e 9 anni e con i quali trascorre gran parte del suo tempo libero. L’età avanzata non è minimamente un ostacolo per Bevilacqua che nel salotto di Liorni ci ha tenuto a ribadire che ormai i tempi sono cambiati.

Osvaldo Bevilacqua: le differenze tra le tre paternità

“In questi ultimi anni sono cambiati i parametri, l’età non è più quella di una volta”, ha puntualizzato Osvaldo Bevilacqua a Italia Sì. Il presentatore è diventato padre in due fasi diverse della sua vita: la primogenita Federica è nata 27 anni fa mentre Gabriele e Giorgio sono arrivati 10 e 9 anni fa. “Quando si diventa padri giovani si ha un rapporto quasi alla pari con i figli. In età più matura è diverso, si va verso la saggezza, si ha più consapevolezza delle responsabilità e dedichi loro più tempo e attenzioni”, ha confidato Bevilacqua. “Problemi di forza fisica con i figli a quest’età? Mai avuti”, ha assicurato Osvaldo. “A volte è capitato che qualche amichetto mi scambiasse per il nonno dei miei figli ma loro si sono vantati dei miei successi lavorativi lasciando tutti a bocca aperta”, ha chiarito l’ospite di Marco Liorni.

Osvaldo Bevilacqua: due mogli e tre figli per il conduttore

Osvaldo Bevilacqua ha avuto la figlia Federica dall’ex moglie Donatella Bianchi, nota giornalista e conduttrice. Oggi il presentatore è sposato con Sandra, una ristoratrice di venti anni più giovane, dal quale ha avuto i piccoli Giorgio e Gabriele.