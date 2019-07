Osvaldo Bevilacqua dice addio a Sereno Variabile: per lui nuovi progetti

Osvaldo Bevilacqua dice addio a Sereno Variabile. Nuovi progetti in vista per il coduttore

Sereno Variabile è uno di quei programmi che hanno fatto da sfondo a tantissimi fine settimana del pubblico italiano. Osvaldo Bevilacqua, tramite questa meravigliosa trasmissione, ha portato gli spettatori in giro per il territorio italiano mostrandone i paesaggi e raccontandone la storia. La prima puntata di Sereno Variabile andò in onda nel novembre del 1978 su Rai 2 e, dopo ben 40 anni, i vertici Rai hanno deciso di mandare questo grande contenitore di bellezza in pensione. Ebbene si, il programma Sereno Variabile è sparito dai palinsesti televisivi molto probabilmente per non tornare mai più. Dopo aver scoperto ciò, la domanda è sorta spontanea: ma che fine farà Osvaldo Bevilacqua? Andrà in pensione anche lui? Come ci svela Giulio Pasqui su TvBlog, pare proprio di no. Il pubblico italiano, infatti, potrà ancora godere della compagnia dell’amato conduttore.

Sereno Variabile si ferma ma Osvaldo Bevilacqua no

Da quanto si legge su TvBlog, pare che la Rai abbia deciso di fermare la storica trasmissione a causa di alcuni tagli purtroppo necessari. Gli stessi tagli che hanno portato alla chiusura di un altro programma storico, Mezzogiorno in Famiglia. Nessuno stop, invece, per Osvaldo Bevilacqua. Il volto rassicurante di Rai Due, nonché padre di Sereno Variabile, pur essendo arrivato alla veneranda età di 78 anni, pare si sia messo già a lavoro. Per lui, infatti, sono previsti dei nuovi progetti che verranno svelati al pubblico italiano durante le prossime settimane. Per il momento rimane tutto nel mistero, l’unica cosa certa che si sa è che il conduttore non si trasferirà su nessun’altra rete ma rimarrà su Rai Due. Che si stia preparando, per lui, un altro programma simile a Sereno Variabile? Chissà!

Sereno Variabile e l’entrata nel guinness dei primati

Il programma firmato da Osvaldo Bevilacqua entrò addirittura nel guinness dei primati nel 2015. Il motivo? Sereno Variabile è la trasmissione televisiva dedicata ai viaggi di più lunga durata in assoluto. Che il programma ha raggiunto i 40 anni di età è stata una vera e propria sorpresa per Osvaldo che, sempre su TvBlog, l’anno scorso dichiarò di non aver mai immaginato di arrivare ad un traguardo simile. Durante lo scorso anno, Osvaldo condivideva la conduzione del programma con Giovanni Muciaccia, una presenza cara al pubblico italiano visto il suo passato al timone dell’indimenticabile programma per ragazzi Art Attack.