Sabato 30 maggio 2020 ospiti in tv: Verissimo, Italia Si, Ciao Darwin, Gigi, questo sono io

Il piccolo schermo, nonostante l’emergenza Coronavirus in corso, continua a regalarci ore di leggerezza grazie ai programmi e agli ospiti presenti in ognuno di essi. Fra puntate inedite e repliche il tempo scorre abbastanza velocemente. Sabato 30 maggio su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo-Le storie, il talk presentato da Silvia Toffanin. Il format da alcune settimane è stato riadattato alle esigenze del momento, proponendo elementi nuovi alternati a interviste del passato. In prima serata, sempre sulla rete principale di Mediaset, si conferma Ciao Darwin- La resurrezione presentato e condotto dal duo Bonolis Laurenti. Rai Uno alle 16:45 propone Italia Si programma in diretta condotto da Marco Liorni ed in prima serata lo show canoro presentato da Gigi D’Alessio dal titolo Gigi, questo sono io.

Gli ospiti e i videomessaggi a Verissimo

A Verissimo sabato 30 maggio, in onda su Canale 5 dalle ore 16.00, come ospiti speciali dei videomessaggi inviati a Silvia Toffanin, ci saranno Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro e la sua fidanzata, nonché ex moglie di Francesco Sarcina (cantante e frontman delle Vibrazioni), dopo essersi innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed aver passato il periodo di quarantena separati adesso si trovano insieme in Sicilia. Sempre dalla Sicilia vedremo il video mandato da Eva Riccobono in dolce attesa del suo secondo figlio. Da Amici Speciali Giordana Angi e Gaia Gozzi hanno deciso di raccontarsi. La bella Fiammetta Cicogna, rimasta a Ibiza per colpa della quarantena, parlerà delle sue piccole gemelline. Infine, in una clip, J-Ax si confiderà con gli spettatori di Verissimo su come ha superato questo momento difficile per tutti. A lui inoltre è dedicata una delle interviste riproposte nella puntata in questione insieme a quelle di Belen Rodriguez, Emma Marrone, Antonio Albanese e Cristiano Malgioglio.

Tutti gli ospiti di Italia Sì con Marco Liorni

Marco Liorni torna in diretta su Rai Uno con il talk Italia Si che vede la partecipazione di quattro saggi del mondo dello spettacolo del calibro di Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli, alle quali si aggiungono Manuel Bortuzzo e un quarto consigliere diverso ogni settimana, che daranno la loro opinione sulle storie raccontate. Si parlerà ampiamente delle ultime novità legate al Coronavirus.

Ciao Darwin-La resurrezione: gli ospiti del 30 maggio

Canale 5 ancora una volta punta tutto su uno dei programmi d’intrattenimento più amati dal pubblico italiano. Nonostante stiano mandando in onda le repliche della settima edizione, Ciao Darwin-La resurrezione, riesce comunque a tenere incollati milioni di telespettatori davanti alla tv. Questo sabato si sfideranno la squadra degli Integratori, capitanati dalla bella ex velina di Striscia la notizia Maddalena Corvaglia, contro quella dei Bucatini, capitanati dalla prorompente showgirl Francesca Cipriani.

Gigi, questo sono io: lo show di Gigi D’Alessio su Rai 1

Gigi, questo sono io, è un programma in onda su Rai Uno in prima serata condotto da Gigi D’Alessio, che già in passato ha fatto registrare alla rete principale del servizio pubblico uno share molto alto. Fra gli ospiti più importanti ricordiamo Claudio Baglioni, Anna Tatangelo, Renato Zero, Marco Mengoni, Arisa, Massimo Ranieri e Mario Biondi. Il cantante napoletano farà emozionare i telespettatori con le canzoni dei grandi artisti della musica italiana.