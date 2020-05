Domenica 31 maggio ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Non è l’Arena

Ultima domenica di maggio ricca come sempre di programmi tv che lasciano ampio spazio all’informazione e all’intrattenimento. Nello specifico parliamo di Domenica In su Rai Uno alle 14 dove alla conduzione c’è la frizzante Mara Venier, subito dopo tocca a Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera sempre su questa rete. Su Canale 5 in prima serata a tenerci compagnia ritorna Barbara d’Urso con Live-non è la d’Urso. Per gli appassionati di politica e cronaca ad attenderli su LA7 c’è Massimo Giletti con Non è l’Arena. Non più presente nella programmazione di Rai Due Che tempo che fa varietà condotto da Fabio Fazio conclusosi domenica scorsa.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier accompagnerà i suoi telespettatori, anche in quest’ultimo giorno di maggio, con Domenica In. Ormai è qualche settimana che gli ospiti partecipano alla puntata tramite dei collegamenti video mentre in studio c’è soltanto la conduttrice. Tra gli ospiti principali vedremo Pierluigi Diaco, conduttore che dal primo giugno torna su Rai Uno con Io e te al posto di Vieni da Me di Caterina Balivo. A seguire Morgan presenterà il suo libro Essere Morgan-La la casa gialla. Il cantante già in passato ha partecipato a diverse puntate di Domenica In per parlare del litigio con il collega Bugo avvenuto al Festival di Sanremo lo scorso Febbraio. Nello spazio dedicato alla musica arriva Massimo Ranieri. Questa domenica a dare gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus ci penserà la giornalista Giovanna Botteri. La donna è reduce da alcune polemiche per un servizio mandato in onda da Striscia la notizia dove veniva criticata per il suo abbigliamento.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Nel nuovo appuntamento di Da Noi… A Ruota Libera, in onda domenica 31 maggio alle 17.35 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà l’attore Claudio Amendola, il giornalista e conduttore tv Gigi Marzullo, la campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani e la conduttrice tv Roberta Capua. Nel corso della puntata anche le storie di Joe Mazzella, che nell’81 si è trasferito da New York all’isola di Ponza dove è riuscito a diventare il ‘tassista dei vip’, e di Paola Caramori, che dopo aver perso il lavoro come barista a causa del Covid-19 ha ritrovato la felicità scegliendo di lavorare alla raccolta delle fragole.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Saranno stati contenti i fan di Barbara d’Urso quando hanno saputo che la sua trasmissione Live-Non è la d’Urso, in onda su Canale 5 in prima serata, andrà avanti fino al 21 giugno e non terminerà più il 14 come aveva annunciato la presentatrice inizialmente.“Live prevede alcune domeniche nonostante l’idea del palinsesto di finire a fine maggio come ogni anno e, invece, andiamo avanti” ha affermato soddisfatta la presentatrice durante la diretta a Pomeriggio Cinque. La puntata di domenica 31 maggio sarà ricca di ospiti. Dopo una prima parte dedicata come sempre all’emergenza Coronavirus, interverrà Loredana Lecciso per raccontare del suo recente ricongiungimento con il cantante pugliese Albano.

Gli ospiti di Non è l’Arena con Massimo Giletti

Non è l’Arena, programma che va in onda su LA7 in prima serata condotto da Massimo Giletti, affronterà svariati argomenti legati al mondo della politica e della cronaca. In questa puntata si parlerà degli spostamenti tra Regioni possibili dal 3 giugno. Gli ospiti presenti saranno Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri e Christian Solina. Per una riflessione sulla questione di attualità politica ed economica, il protagonista del faccia a faccia di Non è l’Arena con Massimo Giletti sarà il leader della Lega Matteo Salvini. Infine, si discuterà con Alessandra Moretti, Sergio Rizzo, Carlo Cottarelli e Laura Giannoni della crisi economica post Coronavirus.