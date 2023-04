Pioggia di ospiti nelle trasmissioni tv in onda sabato 29 e domenica 30 aprile 2023. Da segnalare su Rai Uno in prima serata lo speciale dell’Eredità dove sbarcheranno tanti volti noti. Attesa per Luca Argentero e Gigi D’Alessio. A Verissimo, tra i tanti intervistati, occhi puntati sulla chiacchierata tra Silvia Toffanin e Gianni Sperti e sulle rivelazioni di Pietro Orlandi. E ancora, ecco Carolyn Smith a Domenica In, Ficarra e Picone da Fazio, Emma Marrone ad Amici e Massimo Ceccherini da Francesca Fialdini.

Gli ospiti di L’Eredità – Viva la Rai

Sabato 29 aprile puntata speciale in prime time per il popolare quiz show di Rai1. “L’Eredità – Viva La Rai”, condotto da Flavio Insinna, vedrà giocare parecchi ospiti vip. Ecco i famosi che prenderanno parte all’evento:

Gigi D’Alessio

Nunzia Di Girolamo

Claudio Gerini

Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon

Luca Argentero

Al Bano

Gli ospiti di Verissimo di sabato 29 e domenica 30 aprile

Silvia Toffanin, in onda sabato e domenica a partire dalle ore 16.30 su Canale Cinque, ospiterà in studio diverse celebrità. Sabato riceverà:

Claudio Bisio e la moglie Sandra Bonzi protagonisti di un’intervista di coppia

Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica

Gabriella Pession, con l’attrice che si racconterà tra carriera e vita privata

Ramon di Amici di Maria De Filippi racconterà la sua esperienza nel talent show

Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, impegnati nella serie di Canale 5 Il Patriarca

Domenica 30 aprile sarà la volta di:

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela: si parlerà della riapertura dell’inchiesta da parte del Vaticano sul caso della donna, scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni

Michelle Hunziker e Gerry Scotti, super nonni tornati dietro al bancone di Striscia la notizia

Paolo Brosio, che ha appena perso la sua adorata mamma

Gianni Sperti che ha da poco tagliato il traguardo dei 50 anni

Lavinia e Alessio di Uomini e Donne: la coppia racconterà le prime impressioni dell’amore da poco sbocciato

Gli ospiti di Domenica In

L’appuntamento con Domenica In è come al solito alle ore 14 su Rai Uno. Mara Venier ospiterà i seguenti personaggi:

Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando Con Le Stelle che è tornata a battagliare con il cancro

Claudia Gerini che spazierà tra carriera e vita privata

Loredana Bertè e Enzo Gragnanello per un omaggio a Mia Martini, morta il 12 maggio del 1995

Laura Chiatti e Marco Bocci

Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli, autore del brano bandiera, A muso duro.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Appuntamento come al solito su Rai Tre a partire dalle ore 20.00 per il pubblico di CTCF. Fabio Fazio riceverà i seguenti personaggi:

Ficarra e Picone

Pupi Avati, regista de “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, nelle sale del 4 maggio, ed Edwige Fenech, una delle protagoniste del film

Mimmo Paladino, che a 16 anni dal suo primo lungometraggio è tornato a dedicarsi all’arte cinematografica con “La divina cometa”

Claudio Bisio e Stefano Fresi, protagonisti della serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, prossimamente su Rai1

Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele

Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Tito Boeri, economista

Maurizio Molinari, il direttore de La Repubblica

Fiorenza Sarzanini, la vicedirettrice del Corriere della Sera

Annalisa Cuzzocrea

Michele Serra

A chiudere la serata, come sempre, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti: Simona Quadarella, vincitrice di quattro medaglie d’oro agli ultimi Campionati italiani di nuoto (nei 200, 400, 800 e 1.500 metri stile libero), prima nuotatrice a conquistare quattro titoli nella stessa edizione dei Campionati; Marina Rei, che ha pubblicato recentemente il disco “Donna che parla in fretta (Live)”; Mara Maionchi; la Gialappa’s Band; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Tornano anche al Tavolo Claudio Bisio e Stefano Fresi.

Gli ospiti di Da Noi… A ruota libera

Il programma di Francesca Fialdini prenderà come al solito la linea su Rai Uno a partire dalle 17:20. Questi gli ospiti attesi:

Massimo Ceccherini si racconterà in un’intervista intima e profonda

Enzo Miccio spazierà tra le sue tante esperienze di vita come conduttore televisivo, stilista, wedding ed event planner

Licia Colò parlerà di sé e delle sue esperienze in giro per il mondo

Matteo Ward, un giovane attivista e imprenditore che si batte per rendere sostenibile il settore della moda e far conoscere il costo sociale e ambientale dell’industria del fast fashion in tutto il mondo

Gli ospiti di Amici di Maria De Filippi

Nel Serale di Amici, in onda su Canale Cinque sabato 15 aprile a partire dalle 21.30 circa, sbarcheranno: