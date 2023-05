Carrellata di ospiti nei programmi tv in onda sabato 6 e domenica 7 maggio 2023. A Verissimo, torna Paola Barale che probabilmente risponderà a quanto dichiarato dall’ex Gianni Sperti la scorsa settimana. A Domenica In focus sull’incoronazione di Re Carlo III. Fabio Fazio avrà come super ospite Steve Martin. Altro personaggio di peso con cui converserà è Alberto Angela.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 6 e domenica 7 maggio

Silvia Toffanin, in onda sabato e domenica a partire dalle ore 16.30 su Canale Cinque, ospiterà in studio diversi volti noti. Sabato riceverà:

Elenoire Casalegno

Bianca Atzei con il compagno Stefano Corti, neo genitori del piccolo Noa Alexander

Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota.

Francesco Pannofino

Beppe Carletti con gli splendidi 60 anni dei Nomadi.

Domenica 7 maggio sarà la volta di:

Paola Barale, in uscita con il suo primo libro dal titolo “Non è poi la fine del mondo”

Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo che racconteranno la loro amicizia

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè di Amici

Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati

Gli ospiti di Domenica In

L’appuntamento con Domenica In è come al solito alle ore 14 su Rai Uno. Mara Venier ospiterà i seguenti personaggi:

Alberto Matano che parlerà dell’incoronazione di Re Carlo III. In studio presenti anche Vittorio Sabadin, Ilary Grillini, Simona Izzo, Tulllio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D’Angieri

Martina Corgnati, che parlerà della mamma Milva

Pupi Avati parlerà del suo nuovo film ‘La quattordicesima Domenica del tempo ordinario’. In studio anche Edwige Fenech

Lodo Guenzi

Madame

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio

Appuntamento come al solito su Rai Tre a partire dalle ore 20.00 per il pubblico di CTCF. Fabio Fazio riceverà i seguenti personaggi:

Steve Martin. Attore, scrittore, sceneggiatore, è in uscita con il suo ultimo fumetto ‘Il numero uno sono io’, che racconta la sua carriera ed aneddoti esilaranti

Alberto Angela racconterà qualche anticipazione sullo speciale di Ulisse dedicato a suo padre Piero Angela.

A chiudere la serata, come sempre, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo”.

Gli ospiti di Da Noi… A ruota libera

Il programma di Francesca Fialdini prenderà come al solito la linea su Rai Uno a partire dalle 17:20. Questi gli ospiti attesi:

Donatella Rettore, una delle cantautrici più poliedriche nella discografia musicale italiana

Natasha Stefanenko, attrice e conduttrice televisiva

Daniela Ferolla, conduttrice televisiva ed ex modella italiana

Laura Calafiore, la fast painter vincitrice della seconda edizione di Dalla strada al palco, il programma di Rai2 condotto da Nek

Gli ospiti di Amici di Maria De Filippi

Nel Serale di Amici, in onda su Canale Cinque sabato 6 maggio a partire dalle 21.30 circa, non si sa ancora chi sbarcherà. Lo si saprà all’ultimo visto che la registrazione, solitamente prevista per il giovedì, è slittata a sabato pomeriggio per via dei contagi Covid.

Dall’Arena Lucio in replica, ospiti e scaletta

Rai Uno, per il prime time di sabato 6 maggio, ha deciso di puntare sulla replica di Dall’Arena Lucio. Questi i cantanti ospiti: