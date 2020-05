Ornella Vanoni sul ritorno di Silvia Romano: “Regalati 4 milioni ai terroristi”

Ornella Vanoni critica sulla liberazione di Silvia Romano: cosa ha detto la cantante

Pure Ornella Vanoni, come tanti italiani, ha detto la sua sul caso Silvia Romano. Com’è noto la 25enne è stata rapita nel 2018 in Kenya ed è stata liberata dallo Stato nei giorni scorsi. Si vocifera di un riscatto piuttosto consistente anche se il Governo ha preferito, per il momento, non rivelare la cifra esatta. Si parla di circa 4 milioni di euro: un malloppo bello consistente che per molti, compresa la Vanoni, avrebbe in qualche modo finanziato gli atti terroristici degli jihadisti che hanno rapito Silvia, volontaria in un villaggio africano. Inutile dire che le parole di Ornella, da sempre molto polemica e diretta, stanno già facendo discutere parecchio…

Le parole di Ornella Vanoni sul ritorno in Italia di Silvia Romano

“Se Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l’avete liberata? Restava là e lo Stato non avrebbe regalato 4 milioni ai terroristi. Altro non so dire, o soltanto: chissà se casuale il suo ritorno per la Festa della Mamma”, ha dichiarato Ornella Vanoni su Twitter. Dichiarazioni forti, che hanno subito scatenato la polemica tanto che l’85enne ha prontamente cancellato tutto sul suo profilo. Arriveranno presto le scuse della Vanoni? Di tutt’altro pensiero, invece, un’altra rossa della musica italiana: Fiorella Mannoia.

Fiorella Mannoia felice per Silvia Romano: cosa ha detto

“In mezzo a tutto questo casino che stiamo vivendo, una notizia che fa volare il cuore. Silvia Romano è libera!”, ha scritto Fiorella Mannoia su Twitter, difendendo la ragazza da tutte le accuse e critiche piovute nelle ultime ore sui social network.