Ornella Vanoni show a Verissimo: il web ama i suoi strafalcioni!

Ogni volta che rilascia un’intervista bisogna prepararsi a qualche sfondone, e anche stavolta a Verissimo ha dato il meglio di sé. Ornella Vanoni oltre a essere un pilastro della musica italiana è un personaggio amatissimo anche dai più giovani per le sue uscite che spesso e volentieri diventano meme virali.

Oggi, ospite di Silvia Toffanin ha ripercorso alcune tappe della vita della donna oltre l’artista e le battute non si sono sprecate! Subito al suo ingresso esordisce con una delle sue tipiche uscite. Quando Silvia le ha chiesto come sta, lei ha risposto:

Mah, bene. Ho mal di schiena. Tieni ti ho portato il kit per fare il gin tonic!

E insieme al suo nuovo disco tira fuori davvero un kit per preparare cocktail. Ma è solo l’inizio, il web ha amato questa sua ennesima apparizione ricca di sfondoni e aneddoti esilaranti!

Ornella Vanoni: i momenti migliori a Verissimo e la sua artista preferita

Per riassumere la sua storia con Gino Paoli, Ornella Vanoni ci mette pochissimo. Secondo la cantautrice, Gino Paoli non ha fatto altro che dormire per tutto il tempo della loro relazione. Dormiva e basta, tutto il giorno. Ma la Vanoni ce l’ha per tutti oggi, anche con se stessa, ricordando il giorno del suo matrimonio:

Due pa**e! Una giornata indifferente, io ero tutta vestita di giallo, con il cappello. Sembravo vestita per andare a vedere le corse ad Ascot

E a chi poi negli anni le ha chiesto la mano in matrimonio ha risposto che lei non si sarebbe sposata perché non è mica un comodino! Non la si può tenere ferma, infatti negli anni si è avvicinata tantissimo anche agli artisti della nuova generazione, a cui rimprovera di non usare il nome di battesimo. Il suo sodalizio con Mahmood ad esempio ormai è di lunga data, lei lo adora ed è stata a cantare con lui anche di recente, peccato che abbia scoperto da poco che si chiami Alessandro. Quando la chiamano, dice, e si presentano con i loro nomi di battesimo lei non li riconosce mica!

La Vanoni ha poi una rivelazione da fare: è vero che ultimamente si è scagliata contro alcune cantanti, per addolcire la pillola oggi a Verissimo ha rivelato chi è secondo la migliore cantautrice che abbiamo in Italia: Elisa. Ornella racconta di aver conosciuto Elisa di persona solo di recente e di aver sentito con lei un’alchimia mai sentita con nessun altro, e l’ha incoronata la migliore di tutte. Intanto sui social hanno già iniziato a raccogliere i momenti dell’intervista per riutilizzarli come meme. Una cosa però va detta: arrivarci a 90 anni con lo spirito della Vanoni!