Rai 1, Ornella Vanoni esplode in diretta: “Caz..o”. La Guaccero la placa

Una Storia da Cantare, Ornella Vanoni blocca l’esibizione e tuona in diretta: “Caz….o, non si vede niente”. Le scuse e le reazioni di Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri

Ornella Vanoni e il bello della diretta. La cantante milanese classe 1934 è stata ospite nel programma di Rai1 Una Storia da Raccontare, show in cui si è celebrata la figura di Fabrizio De André. Peccato che a un certo punto della sua esibizione, che l’ha vista interpretare il celebre brano ‘Bocca di rosa’, qualcosa è andato storto, tanto che lei stessa si è bloccata e ha tuonato: “Non si vede un caz…o, ho la luce qua (mimando il gesto del fascio luminoso che le è arrivato in viso, distraendola, ndr)”. Immediatamente è calato il gelo in studio. La Vanoni, essendosi probabilmente accorta di aver esagerato, si è subito scusata: “Caz..o, io non lo ho detto… Scusate… Qui altrimenti non mi chiamano più”. Dopodiché il problema tecnico è stato risolto e Ornella ha ricominciato la performance portandola a termine. Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno poi cercato di mettere una pezza al disguido.

Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri placano Ornella Vanoni

“Io ti volevo dire una cosa Ornella, io ti amo”, ha dichiarato sorridendo Bianca Guaccero, rivolgendosi all’artista. La conduttrice ha quindi cercato di stemperare la situazione con l’aiuto di Enrico Ruggeri. “E io che pensavo di essere un punk, ma sono nulla di fronte a te”, la battuta del cantautore milanese. La gaffe è così rientrata in fretta. La serata ha potuto proseguire.

Enrico Ruggeri narra Fabrizio De André e il pubblico si divide: la scelta della Rai fa discutere

Oltre alla gaffe di Ornella, ha tenuto banco tra i telespettatori da casa la scelta della Rai di affidare lo show a Enrico Ruggeri. Motivo? La differente visione socio-politica del milanese rispetto a quella di Faber. Su Twitter il pubblico si è diviso tra detrattori ed estimatori del cantautore lombardo.