Ornella Vanoni: incidente in treno, lacrime e dolori atroci. Il racconto

La cantante spiega il motivo per cui in queste ultime settimane è stata assente dalle scene, tutta colpa di una brutta caduta in treno

Ornella Vanoni mette mano al suo profilo Instagram ufficiale per aggiornare i fan e rassicurarli riguardo alle sue attuali condizioni di salute. L’artista milanese, infatti, è rimasta negli ultimi giorni defilata dalle scene e dall’attività promo.

La colpa dell’assenza di Ornella Vanoni è da riferirsi ad un bruttissimo incidente che la cantante ha avuto qualche settimana fa. L’artista si stava recando a Roma, per partecipare alla registrazione dello show Uà insieme a Claudio Baglioni. La Vanoni era in treno, in piedi di fronte ai gradini per la discesa, in attesa di poter andare alla toilette. Ad un certo punto, all’improvviso, il treno ha dato uno scossone molto forte, lei ha perso l’equilibrio ed è crollata a terra.

Nonostante l’incidente, l’artista (imbottita di medicinali) si è comunque esibita quella sera al fianco di Baglioni, anche se seduta e non certo in piedi. Ma i problemi veri sono arrivati quando è tornata a casa, a Milano. Appena rientrata la cantante è stata costretta a rimanere 4 settimane a letto a Milano, di cui due con dei “dolori atroci”.

L’artista si è così dovuta curare con qualche anti infiammatorio e sottoporre ad una ginnastica riabilitativa con la quale, spera, possa stare meglio al più presto. Fino a pochi giorni fa, al contrario, Ornella Vanoni neanche riusciva ad alzarsi dal letto e camminare, a tal punto che le è persino stato dato un girello.

A questo punto del racconto, la Vanoni spiega che è stato per lei un periodo molto difficile proprio perché tutto è accaduto nel pieno delle feste. L’artista, dunque, si è ritrovata tutta da sola a dover affrontare la situazione, in uno dei momenti dell’anno in cui fa sempre piacere avere compagnia. “Potevo anche piangere? No, non l’ho fatto…sì, forse due lacrime sono uscite” ha commentato l’artista, che per il resto gode di buona salute ed è piena di progetti.

Nel video, tra l’altro, Ornella Vanoni ha spiegato che tutto quello che le è accaduto nelle ultime settimane l’ha portata a dover dire di no alla conferenza stampa di presentazione del film 7 donne e un mistero dove, per ironia della sorte, recita in carrozzina.